SHEIN PRESENTA EL DESFILE VIRTUAL PRIMAVERA/VERANO '22 #SHEINFORAL

The Rule Breakers:

The Baddie:

Frescos y jóvenes, estos looks rompen los límites a la vez que aprovechan la nostalgia del efecto 2000. Las tendencias van y vienen, pero lo alternativo es para siempre.

The Modern Muse:

The Off-Duty Model:

Looks que se trasladan de la pasarela a la vida cotidiana. Estos looks son para la chica en movimiento que no quiere sacrificar el estilo por la comodidad cuando puede tener ambas cosas.