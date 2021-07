Shepherd Smith Edwards & Kantas representan a inversionista mexicana que busca USD 500.000 por daños y perjuicios relacionados con la recomendación de Old Mutual Bermuda por J.P. Morgan Securities

HOUSTON, 15 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Una inversionista de México presentó un caso de arbitraje ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) contra J.P. Morgan Securities por las pérdidas de seis cifras que sufrió en Old Mutual (Bermudas). La entidad extraterritorial es propiedad de Global Bankers de Greg Lindberg, que también es propietaria de Northstar Financial Services (Bermudas).

Esta última ya es objeto de numerosas demandas de arbitraje de FINRA contra los corredores-agentes y sus representantes registrados que recomendaron inadecuadamente productos de esa entidad extraterritorial a sus clientes.

En esta reclamación por fraude de Old Mutual Bermuda, la reclamante está tratando de obtener hasta USD 500.000 por daños y perjuicios. Shepherd Smith Edwards & Kantas (SSEK Law Firm en investorlawyers.com) está ayudando a esta inversionista a exigir responsabilidades a J.P. Morgan Securities y reclamar para recuperar sus pérdidas. SSEK Law Firm también representa a otros inversionistas en sus reclamaciones contra Northstar Financial Services (Bermudas) y Old Mutual (Bermudas) en los Estados Unidos y en el extranjero.

Esta reclamante, que reside en México, tenía una cuenta en Chase Bank en Texas. El corredor de la inversionista, que hablaba español, propuso una forma supuestamente mejor para que la clienta invirtiera su dinero en lugar de depositarlo en cuentas de ahorros y corrientes. Confiando en este asesor financiero, la reclamante trasladó la mayor parte de sus activos a Chase Investments, donde se le prometió que su dinero se administraría de manera que sus activos se mantendrían seguros. Contrario a esto, su corredor de inversiones recomendó una anualidad fija de Old Mutual (Bermudas), una inversión inadecuada.

Northstar Financial Services (Bermudas) presentó una solicitud de bancarrota y ahora se encuentra en liquidación. Ahora, la mejor opción que tienen los inversionistas que compraron productos de cualquiera de estas empresas para recuperar sus pérdidas es trabajar con abogados experimentados de FINRA.

Old Mutual (Bermudas), al igual que Northstar Financial Services (Bermudas), pagaron altas comisiones y otros honorarios y remuneraciones a las empresas de corretaje que vendieron sus productos. Esto parece haber sido una motivación para que muchos corredores y sus corredores-agentes comercializaran y vendieran estas inversiones extraterritoriales a sus clientes.

SSEK Law Firm actualmente investiga casos de fraude de Northstar Financial Services (Bermudas) contra Truist Investment Services, J.P. Morgan Securities, Hancock Whitney Investment Services y otros.

Para determinar si puede tener motivos para un caso de arbitraje de FINRA sobre sus pérdidas con Old Mutual (Bermudas), comuníquese a través de los siguientes contactos:

Preguntas frecuentes sobre Northstar Bermuda (español)

Kirk Smith ([email protected])

Número gratuito en los Estados Unidos: (800) 259-9010

Número gratuito en México: (800) 283-3403

Internacional a través de WhatsApp (sólo texto): 713-227-2400

