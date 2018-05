Sherwin-Williams celebra el poder de la pintura transformando más de 200 espacios comunitarios

Para celebrar la Semana Nacional de la Pintura, los empleados de Sherwin-Williams han demostrado su compromiso con las comunidades al donar casi 90,000 horas de su tiempo para restaurar más de 1,000 espacios comunitarios desde el 2012. Este año, Sherwin-Williams se asocia con las filiales locales de los Boys & Girls Clubs of America and Canada, Ronald McDonald House Charities y Rebuilding Together, además de otras organizaciones Comunitarias. Asimismo, contratistas profesionales de pintura y constructores de toda América del Norte serán participes junto con los equipos de sus tiendas locales de Sherwin-Williams.

"Una capa de pintura y una nueva paleta de colores pueden transformar un espacio por completo", dijo Ellen Moreau, vicepresidente senior de Comunicaciones de Marketing de Sherwin-Williams. "Estamos orgullosos de nuestros miles de empleados y los socios de la Semana Nacional de la Pintura que se comprometen a retribuir, para que podamos continuar apoyando a las comunidades donde vivimos y hacemos negocios".

Para ayudar a mostrar la transformadora naturaleza de la pintura, y ayudar a todos los DIYers a adoptar su estilo de color personal, Sherwin-Williams se asoció con Joelle "JoJo" Fletcher, personalidad de la televisión y entusiasta de la remodelación de viviendas. Además de participar en un proyecto de pintura en su comunidad durante la Semana Nacional de la Pintura, Fletcher creó cuatro paletas de colores con tendencia futurista para ayudar a los DIYers a seleccionar colores con mayor confianza.

"La pintura es una de las maneras más fáciles y menos costosas de transformar cualquier espacio", dijo Fletcher. "Estoy emocionada de asociarme con Sherwin-Williams para ayudar a traer más color a organizaciones no lucrativas".

Para los DIYers que buscan transformar su hogar, Fletcher creó las siguientes cuatro paletas personalizadas de Sherwin-Williams:

"Me encanta crear paletas de colores y ayudar a los propietarios a hacer selecciones de color seguras en sus hogares", dijo Fletcher. "Cualquiera que sea el proyecto, siempre me ha resultado útil comenzar con un color favorito y luego acentuar con colores neutros".

A su vez, tres blogueros de DIY se unen a las actividades de la Semana Nacional de la Pintura de este año: Casa Linda, The Latina Next Door and Pearmama están transformando lugares en sus comunidades con una nueva capa de pintura.

Más información sobre estos proyectos, así como de otros cientos que tendrán lugar durante la Semana Nacional de la Pintura, estarán disponibles en swpaintingweek.com.

Para opciones de selección de color adicionales y consejos de expertos para elegir la pintura adecuada para el trabajo correcto, se recomienda a los consumidores visitar una de las 4,200 tiendas de vecindario de Sherwin-Williams. Las ofertas de la Semana Nacional de la Pintura se extienden del 25 de mayo al 4 de junio e incluyen un 30 por ciento de descuento en pinturas y tintes de la marca Sherwin-Williams y un 20 por ciento adicional en papeles tapiz personalizados en las tiendas de EE. UU.

Acerca de la Semana Nacional de la Pintura de Sherwin-Williams

La Semana Nacional de la Pintura de Sherwin-Williams es una celebración anual dedicada al poder transformador de la pintura y el color en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Cada año miles de asociados de Sherwin-Williams se ofrecen voluntariamente para restaurar cientos de espacios locales, incluidos centros comunitarios, monumentos históricos y más.

Nuestro objetivo es inspirar tanto a los DIYers como a los profesionales a adoptar la pintura como una solución poderosa para transformar.

Pregúntale a Sherwin-Williams™

Durante más de 150 años, Sherwin-Williams ha sido un líder industrial en el desarrollo de pintura y recubrimientos de tecnología avanzada. Como el mayor comerciante minorista del país especializado en pintura y suministros para su aplicación, Sherwin-Williams se dedica a apoyar a los DIYers y a los profesionales de la pintura con productos excepcionales y exclusivos, recursos para hacer selecciones de color seguras y un servicio experto y personalizado en sus más de 4,200 tiendas por toda América del Norte. Para obtener más información, visite sherwin-williams.com/hogar o únase a Sherwin-Williams Latino en Facebook y Twitter.

