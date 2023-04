Shipsy enregistre une croissance de 100 % du chiffre d'affaires et ouvre un autre siège régional au Moyen-Orient pour intégrer les meilleurs talents régionaux

GURUGRAM, Inde, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- Shipsy , un fournisseur mondial de plateforme de gestion logistique intelligente, basée sur SaaS, a récemment annoncé avoir enregistré une croissance d'environ 100 % du chiffre d'affaires et établi un autre siège régional à Riyad pour intégrer de manière dynamique les talents locaux. Le premier siège régional de Shipsy au Moyen-Orient a été établi à Dubaï en 2021. Il a également été souligné qu'au Moyen-Orient, l'entreprise devrait afficher un taux de croissance de plus de 125 % et qu'elle avait connu une augmentation de 70 % du bassin de talents au cours des 15 derniers mois.

Avant ces développements, en mars, Shipsy a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec Monsha'at, l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite, pour accélérer la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Le Golfe a joué un rôle déterminant dans la trajectoire de croissance de la société, contribuant à 35 % de son chiffre d'affaires global.

Le protocole d'accord a souligné que Shipsy proposerait sa technologie en procédant à une concession significative pour tous les clients orientés par Monsha'at. Le principal fournisseur de services de logistique SaaS s'est également engagé à investir 10 millions de dollars sur cinq ans dans la région pour stimuler l'innovation technologique, la recherche et le développement.

« En 2021-2022, nous avons augmenté le nombre de membres de l'équipe dans de multiples régions du monde. Au cours des trois derniers mois, nous avons envoyé des offres équivalant à 20 % de notre effectif. Maintenant, avec deux QG régionaux au Moyen-Orient, nous nous concentrons sur le recrutement des meilleurs talents régionaux et renforçons notre présence locale et notre soutien à la clientèle. Nous recrutons également de façon dynamique pour l'Inde ainsi que pour des postes à l'échelle mondiale dans plusieurs secteurs verticaux. La croissance continue de la clientèle au Moyen-Orient, dans la région Asie-Pacifique et en Asie du Sud-Est, l'innovation technologique rapide et l'augmentation constante des ressources humaines ont permis à Shipsy de devenir l'une des start-up les plus performantes en termes de capital avec un taux de combustion négligeable et une rentabilité proche », a déclaré Harsh Kumar, responsable stratégie chez Shipsy.

Shipsy a récemment été désignée comme étant un fournisseur remarquable (soit la catégorie « Notable Vendor ») dans le Gartner® Asia/Pacific Context et dans le Gartner® International Context : il s'agit de l'étude Magic Quadrant™ menée sur les systèmes de gestion des transports. Cette évolution témoigne de l'engagement profond de Shipsy envers ses clients et de la rétroaction positive continue que l'entreprise reçoit de ses clients à l'échelle mondiale.

Les solutions reposant sur l'IA et l'automatisation du fournisseur de services de logistique SaaS permettent aux entreprises de tous les secteurs de réduire les coûts de transport, d'améliorer l'expérience client, d'atténuer les risques logistiques, de réduire l'empreinte carbone et de mettre en place des processus de chaîne d'approvisionnement proactifs.

Shipsy travaille déjà avec des clients dans tout le Moyen-Orient dans les secteurs de la fabrication, de la logistique express, de la vente au détail, de la livraison alimentaire et du commerce rapide. Parmi ceux-ci figurent les fabricants de composants automobiles du monde entier, le plus grand fabricant et distributeur de confiserie, les principaux fournisseurs de logistique express dans la région, un fournisseur d'épicerie rapide, une chaîne internationale de livraison de pizza, un détaillant mondial Fortune 100, entre autres.

