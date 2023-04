Shipsy verzeichnet ein Umsatzwachstum von rund 100 % und eröffnet ein weiteres RHQ im Nahen Osten, um regionale Spitzenkräfte an Bord zu holen

GURUGRAM, Indien, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Shipsy, ein führender SaaS-basierter, globaler Anbieter von intelligenten Logistikmanagement-Plattformen, gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 100 % verzeichnen konnte und einen weiteren regionalen Hauptsitz in Riad eingerichtet hat, um lokale Talente intensiv zu fördern. Der erste regionale Hauptsitz von Shipsy im Nahen Osten wurde 2021 in Dubai eingerichtet. Außerdem wurde hervorgehoben, dass das Unternehmen im Nahen Osten eine Wachstumsrate von mehr als 125 % erwartet und dass es in den letzten 15 Monaten einen Anstieg des Talentpools um 70 % zu verzeichnen hatte.

Vor diesen Entwicklungen gab Shipsy im März bekannt, dass es eine Absichtserklärung (MoU) mit Monsha'at, der Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen des Königreichs Saudi-Arabien, unterzeichnet hat, um die saudische Vision 2030 voranzutreiben. Die Golfregion hat maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen und 35 % des Gesamtumsatzes erwirtschaftet.

Das MoU unterstreicht, dass Shipsy seine Technologie zu einem erheblichen Preisnachlass für alle Kunden anbieten wird, die über Monsha'at vermittelt werden. Der führende Logistik-SaaS-Anbieter hat sich außerdem verpflichtet, über einen Zeitraum von fünf Jahren 10 Millionen US-Dollar in der Region zu investieren, um technologische Innovation, Forschung und Entwicklung voranzutreiben.

„In den Jahren 2021-2022 haben wir unser Team in verschiedenen Regionen der Welt erweitert. In den letzten drei Monaten haben wir Angebote im Umfang von 20 % unseres Personalbestands verschickt. Mit zwei regionalen Hauptniederlassungen im Nahen Osten konzentrieren wir uns nun auf die Einstellung von Spitzenkräften aus der Region und die weitere Stärkung unserer lokalen Präsenz und unseres Kundensupports. Wir stellen auch intensiv neue Mitarbeiter in Indien und auf der ganzen Welt in verschiedenen Bereichen ein. Das kontinuierliche Wachstum des Kundenstamms in den Regionen MEA, APAC und SEA, die rasche technologische Innovation und der stetige Ausbau der personellen Ressourcen haben es Shipsy ermöglicht, zu einem der kapitalstärksten Start-ups mit vernachlässigbarem Kapitaleinsatz zu werden und sich der Rentabilität zu nähern", sagt Harsh Kumar, Leiter der Strategieabteilung bei Shipsy.

Shipsy wurde kürzlich im Gartner® Asia/Pacific Context 2023 und im International Context: „Magic Quadrant™ for Transport Management Systems" zu einem „Notable Vendor" ernannt. Diese Entwicklung ist ein Beweis für das große Engagement von Shipsy für seine Kunden und das kontinuierliche positive Feedback, das das Unternehmen von seinen Kunden weltweit erhält.

Die KI- und automatisierungsgestützten Lösungen des Logistik-SaaS-Anbieters ermöglichen es Unternehmen aller Branchen, Transportkosten zu senken, die Kundenerfahrung zu verbessern, Logistikrisiken zu minimieren, den „Carbon Footprint" zu verringern und proaktive Lieferkettenprozesse aufzubauen.

Shipsy arbeitet bereits mit Kunden im gesamten Nahen Osten in den Bereichen Fertigung, Expresslogistik, Einzelhandel, Lebensmittellieferung und Quick-Commerce zusammen. Dazu gehören u. a. die weltweit größten Hersteller von Autoteilen, der größte Hersteller und Vertreiber von Süßwaren, führende Expresslogistikanbieter in der Region, ein führender Anbieter von Lebensmitteln für Quick-Commerce, eine internationale Pizzalieferkette und ein globaler Fortune 100-Einzelhändler.

