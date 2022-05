SHUTTERSTOCK ADQUIERE POND5, EL MAYOR MERCADO DE VIDEO DEL MUNDO

Pond5 combina su vasta colección —que se puede ver en diversos destinos, desde películas y programas de televisión como Succession y Gambito de Dama hasta videos de YouTube, videojuegos y anuncios del Super Bowl— con una experiencia de búsqueda de primer nivel que ayuda a los creadores a encontrar fácilmente lo que necesitan, incluso para las búsquedas de contenidos más impredecibles y específicos.

Desde sus inicios en 2006, Pond5 ha construido una red de colaboradores en expansión de más de 115.000 colaboradores activos en 180 países, quienes cargan más de 2,5 millones de activos cada mes. Además, los socios de contenido editorial prémium de Pond5, como Reuters, PA Media y British Movietone, le ofrecerán a la comunidad global de clientes de Shutterstock acceso a imágenes de noticias actualizadas y de archivo.

"La adquisición de Pond5 aporta un inmenso valor para nuestra base global de clientes, con un acceso inigualable a una de las mayores colecciones de contenido editorial y comercial de video del mundo", señaló Jon Oringer, director ejecutivo interino de Shutterstock. "Nuestros colaboradores también se beneficiarán de que su trabajo sea presentado en la plataforma de Pond5, lo que ampliará su cartera a nuevos clientes".

Jamie Elden, director de ingresos de Shutterstock, expresó: "Con esta adquisición, podemos ofrecer a nuestros clientes de agencias, empresas y medios de comunicación de todo el mundo acceso a una de las mayores colecciones de archivos prémium del sector. Shutterstock está reinventándose constantemente, y esta adquisición reúne a poderosos creadores y contenido excepcional para garantizar que nuestros clientes tengan a su alcance colecciones de video, música y editorial de clase mundial".

Tom Crary, director ejecutivo de Pond5, expresó: "No podríamos estar más felices de unir fuerzas con Shutterstock para liderar el espacio de música y video. Nuestras ofertas editoriales combinadas serán una fuerza competitiva en el mercado y ofrecerán opciones adicionales a los clientes mediante contenido de video editorial altamente exclusivo".

Aspectos destacados de la transacción:

La contrapartida de la transacción consiste en USD 210 millones en efectivo pagados al cierre

Escala aún más el negocio de videos de Shutterstock y amplía su oferta editorial con contenido de video exclusivo y de alta calidad

Base de clientes complementaria con sólidas relaciones con los mayores medios de comunicación, plataformas de medios sociales y empresas de streaming OTT del mundo

mundo Mantenimiento de las previsiones de los ingresos y del margen del EBITDA ajustado de 2022

Aumento inmediato del EBITDA ajustado de 2022, incluso después de los costos por única vez relacionados con la transacción

CapM Advisors participó como asesor financiero y Cahill Gordon & Reindel LLP se desempeñó como asesor legal de Shutterstock. Jefferies LLC actuó como asesor financiero y Goodwin Procter LLP como asesor legal de Pond5. Los inversionistas pueden acceder a un enlace a los materiales de presentación de la transacción de Pond5 en https://investor.shutterstock.com

Acerca de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), es la plataforma creativa líder a nivel mundial para marcas transformadoras y empresas de medios de comunicación. De manera directa y a través de las subsidiarias de su grupo, la colección integral de Shutterstock comprende fotografías con licencia y de alta calidad, vectores, ilustraciones, modelos 3D,videos y música. Mediante el trabajo que realiza con su creciente comunidad de más de 2 millones de contribuyentes, Shutterstock añade cientos de miles de imágenes cada semana y, actualmente, cuenta con más de 405 millones de imágenes y más de 25 millones de videoclips disponibles.

Con sede en la ciudad de Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La compañía también es propietaria de Pond5, el mercado de video más grande del mundo, TurboSquid, el mercado de contenido 3D más grande del mundo, PicMonkey, una importante plataforma de diseño gráfico y edición de imágenes en línea; Offset, una colección de imágenes de alta gama; Shutterstock Studios, una tienda integral de creación personalizada; PremiumBeat, una biblioteca de música seleccionada libre de derechos; Shutterstock Editorial, una de las principales fuentes de imágenes y videos editoriales para los medios de comunicación de todo el mundo; Amper Music, una plataforma de música impulsada por IA; y Bigstock, una oferta de imágenes en stock para los medios, con orientación al valor.

Para obtener más información, visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y en Facebook.

Acerca de Pond5

Pond5 se esfuerza por crear narradores de clase mundial al ofrecer a creadores de todo tipo el contenido que necesitan para contar historias, compartir conocimientos e inspirar al público.

Impulsada por un compromiso con su apasionada y creciente comunidad global de más de 115.000 artistas profesionales visuales y sonoros, Pond5 ofrece una plataforma en la que el trabajo creativo puede prosperar, y gracias a la cual los artistas pueden ganarse la vida de manera sostenible con un porcentaje de ingresos líder en el sector. Pond5 atiende las necesidades de los creadores de diversas industrias, desde usuarios individuales hasta grandes corporaciones, con precios competitivos y una gama de opciones de compra que incluyen un modelo único de pago por artículo. Las compras están respaldadas por una licencia amplia y flexible, la mejor garantía de precio y un equipo especializado que ofrece asistencia experta.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según lo dispuesto por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no hagan referencia a hechos históricos son prospectivas. Algunos ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, declaraciones sobre orientación, perspectivas de la industria, negocios futuros, resultados futuros de operaciones o condición financiera, dividendos futuros, nuestra capacidad de consumar adquisiciones e integrar las empresas que hemos adquirido o podemos adquirir a nuestras operaciones existentes, características, productos o servicios nuevos o planificados, estrategias de gestión, nuestra posición competitiva y la pandemia de la COVID-19. Puede identificar las declaraciones prospectivas por palabras como "podrá", "deberá", "debería", "tendría", "podría", "espera", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "pretende", "planea", "predice", "proyecta", "procura", "potencial", "oportunidades" y otras expresiones similares y las formas negativas de dichas expresiones. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas incluyen estas palabras. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que podrían hacer que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas aquí contenidas. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los que se analizan bajo la leyenda "Factores de riesgo" en nuestro último informe anual en el Formulario 10-K, así como en otros documentos que la empresa puede presentar ocasionalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores. Como resultado de tales riesgos, incertidumbres y factores, los resultados reales de Shutterstock pueden diferir sustancialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro que se analice o implique en las declaraciones prospectivas aquí contenidas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha en que este fue emitido y Shutterstock no asume obligación alguna de actualizar la información incluida en este comunicado de prensa ni de revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de información nueva, desarrollos futuros u otros motivos, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

