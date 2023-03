Shutterstock arbeitet mit NVIDIA zusammen, um KI-Grundlagen für generative 3D-Künstlerwerkzeuge zu schaffen

Angepasste Shutterstock-Inhalte, die mit dem generativen KI-Cloud-Service NVIDIA Picasso trainiert wurden, um mithilfe von Textaufforderungen schnell 3D-Inhalte für digitale Zwillinge in der Industrie, Unterhaltung und Spiele zu generieren

NEW YORK, März 21, 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende Kreativ-Plattform für transformative Marken und Medienunternehmen, gab heute eine Partnerschaft mit NVIDIA bekannt, um benutzerdefinierte 3D-Modelle zu trainieren, um generative 3D-Assets aus einfachen Texteingaben zu erstellen. Im Rahmen einer erstmaligen Zusammenarbeit werden 3D-Modelle mit Shutterstock-Assets trainiert, wobei NVIDIA Picasso generative AI Cloud Services zum Einsatz kommen, um Text in originalgetreue 3D-Inhalte umzuwandeln und die Erstellungszeit von Stunden auf Minuten zu reduzieren.

Wenn die Modelle in den kommenden Monaten auf Shutterstock.com vorgestellt werden, werden die neuen NVIDIA-gesteuerten generativen KI-Funktionen die neueste Ergänzung zu Creative Flow sein, einem umfangreichen Toolkit, das für eine möglichst nahtlose kreative Erfahrung entwickelt wurde. Die Text-to-3D-Funktionen werden auch auf Turbosquid.com angeboten und sollen auf der NVIDIA Omniverse™-Plattform für die Erstellung und den Betrieb von industriellen 3D-Metaverse-Anwendungen eingeführt werden.

„Unsere generative 3D-Partnerschaft mit NVIDIA wird die nächste Generation von 3D-Beitragswerkzeugen vorantreiben und den Zeitaufwand für die Erstellung wunderschön texturierter und strukturierter 3D-Modelle erheblich reduzieren",sagte Shutterstock-CEO Paul Hennessy. "Diese erste Partnerschaft ihrer Art unterstützt unsere Strategie, den riesigen Metadaten-Pool von Shutterstock zu nutzen, um neue Produkte, Tools und Inhalte auf den Markt zu bringen. Indem wir unsere 3D-Inhalte mit NVIDIAs Basismodellen kombinieren und unsere jeweiligen Marketing- und Vertriebsplattformen nutzen, können wir aus einer außerordentlich großen Marktchance Kapital schlagen".

Mit den heutigen professionellen Software-Tools ist die Erstellung eines qualitativ hochwertigen, detaillierten 3D-Modells von Grund auf eine schwierige und zeitaufwändige Aufgabe für Entwickler. Wird ein Inhalt für die Verwendung als digitaler Zwilling erstellt, bei dem absolute Präzision erforderlich ist, kann die Komplexität des Auftrags je nach den Besonderheiten des Modells Tage oder sogar länger dauern. Durch die Erstellung von benutzerdefinierten Modellen mit dem generativen KI-Cloud-Service NVIDIA Picasso hilft Shutterstock 3D-Künstlern bei der Erstellung von Objektformen, unterstützt sie beim Entpacken von Objekten, generiert Texturen und Materialien und erstellt für Nicht-3D-Nutzer sogar komplette 3D-Modelle, die in einer Vielzahl von Anwendungen und Plattformen verwendet werden können.

"Die transformativen Fähigkeiten der generativen KI ermöglichen es Softwareherstellern und Unternehmen, Tools zu entwickeln, die mit einfachen Textanweisungen 3D-Assets für digitale Zwillinge, Simulationen und Design erstellen und damit Künstlern viel Zeit und Mühe ersparen", sagt Greg Estes, NVIDIA Vizepräsident für Entwicklerprogramme. "Das Training eines benutzerdefinierten Shutterstock-Modells mit den NVIDIA Picasso generative AI-Clou-Services gibt Entwicklern ein Werkzeug an die Hand, das einen Großteil der mühsamen Arbeit für Künstler automatisieren kann, sodass sie mehr Zeit für die Erforschung neuer Konzepte und die Verfeinerung ihrer Ideen haben."

Als Teil seines Fokus auf verantwortungsvolle KI und in Verbindung mit dem Verkauf der maßgeschneiderten 3D-Modelle auf der Shutterstock-Plattform wird Shutterstock Künstler über seinen Contributor Fund für die Rolle entschädigen, die ihr IP beim Training der generativen Technologie spielt.

INFORMATIONEN ZU NVIDIA

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 ist NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ein Pionier im Bereich des beschleunigten Computings. Die Erfindung des GPUs durch das Unternehmen im Jahr 1999 hat das Wachstum des PC-Spielemarktes ausgelöst, die Computergrafik neu definiert, die Ära der modernen KI eingeleitet und die Entstehung des Metaverse vorangetrieben. NVIDIA ist jetzt ein Full-Stack-Computing-Unternehmen mit Angeboten im Rechenzentrumsmaßstab, die die Branche umgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://nvidianews.nvidia.com/.

INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine führende globale Kreativ-Plattform für innovative Marken und Medienunternehmen. Direkt und über seine Tochtergesellschaften bietet Shutterstock eine umfassende Sammlung von hochwertigen lizenzierten Fotos, Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Community von mehr als 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 600 Millionen Bilder und mehr als 45 Millionen Videoclips im Angebot.

Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zum Unternehmen gehören außerdem Splash News, die weltweit führende Nachrichtenagentur für Nachrichtenredaktionen und Medienunternehmen; Pond5, der weltweit größte Marktplatz für Video-First-Content; TurboSquid, der weltweit größte Marktplatz für 3D-Content; PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, eine hochwertige Bildsammlung; Shutterstock Studios, eine umfassende, maßgeschneiderte Kreativwerkstatt; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien weltweit; und Bigstock, ein wertorientiertes Medienangebot.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.

