Shutterstock é nomeada patrocinadora líder e fotógrafa oficial do Festival de Cinema de Sundance de 2024

Shutterstock Editorial e Shutterstock Studios voltam para a 40ª edição do mundialmente reconhecido Festival de Cinema de Sundance com eventos especiais, Portrait Studios e muito mais

Shutterstock Studios apresenta painel com seu documentário inovador, "Surfing Through the Odds", na sexta-feira, 19 de janeiro, às 14h00 CT

NOVA YORK, 5 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa global líder, que une marcas e empresas a conteúdo de alta qualidade, anunciou hoje que será fotógrafa oficial e Portrait Studio Partner do Festival de Cinema de Sundance, que ocorrerá dos dias 18 a 28 de janeiro em Park City e Salt Lake City, Utah. Mais de 50 fotógrafos, videógrafos, editores e pessoal de produção da Shutterstock Editorial estarão presentes no Festival de Cinema de Sundance deste ano para capturar todas as estreias, festas, painéis e demais eventos.

A Shutterstock também apresentará o evento oficial Sundance Film Festival Portrait Studio, convidando celebridades e participantes VIP do festival para um ensaio fotográfico profissional com Presley Ann, a renomada fotógrafa de celebridades da Shutterstock. O ensaio fotográfico somente para convidados será na esquina da Heber Avenue com a Main Street. Além disso, a Shutterstock receberá convidados em um local exclusivo no Festival de Cinema de Sundance de 2024: o Shutterstock Chalet na Main Street. Esse refúgio oferecerá a um grupo seleto de VIPs, talentos e jornalistas um lugar para relaxar e recarregar as baterias com comes e bebes, drinks quentes, acessórios essenciais para o clima das montanhas e muito mais.

"A Shutterstock tem a honra de poder apoiar mais uma vez a arte e os artistas arrojados, criativos e independentes da comunidade Sundance como patrocinadora líder e, pela primeira vez, como fotógrafa oficial do festival", afirmou Candice Murray, vice-presidente editorial da Shutterstock. "Não poderíamos estar mais felizes em capturar os momentos especiais do Festival de Cinema de Sundance de 2024 e acrescentá-los à coleção da Shutterstock de conteúdo icônico de entretenimento, editorial e de arquivo para que todo o mundo possa vê-los."

Com uma ampla rede global dos principais fotógrafos do mundo, a Shutterstock conta ainda com a contribuição de mais de dois milhões de criadores, oferecendo a coleção mais extensa e diversificada do mundo de fotografias icônicas e de alta qualidade, modelos 3D, vídeos, músicas, vetores e ilustrações, efeitos sonoros, playback, animação, IA e realidade estendida, bem como produção de eventos ao vivo por meio da Shutterstock Editorial e produção personalizada por meio da Shutterstock Studios.

Na sexta-feira, 19 de janeiro, às 14h00 CT, no SFF24 Filmmaker Lodge na Main Street, a Shutterstock Studios também apresentará um painel e uma exibição do documentário inovador Surfing Through The Odds, produzido em parceria com o Betclic Studios e a Coming Soon. Fruto da necessidade de uma melhor representação da diversidade no mundo do surfe, Surfing Through the Odds acompanha a ONG SOMA, que trabalha para lutar contra a desigualdade de gênero por meio de programas de Terapia de Surfe. O documentário destaca um grupo de meninas de São Tomé e Príncipe, na África, em sua jornada de autodescoberta por meio do surfe. O projeto culminou em uma bela e impactante coleção de imagens e vídeos capturados como parte do documentário, agora disponível para licenciamento no catálogo da Shutterstock. Os lucros da coleção vão diretamente para a SOMA, no intuito de contribuir para mudar a desigualdade racial e de gênero na comunidade do surfe e para o empoderamento das mulheres em São Tomé. O curta-metragem não faz parte da seleção oficial do Festival de Cinema de Sundance.

Este documentário é um dos vários projetos da Shutterstock Studios que ilustram a amplitude, a profundidade e o impacto inigualável da sua produção global e de seus serviços criativos por meio de projetos de marca ou não associados a marcas e de histórias documentais. Somente no ano passado, a Shutterstock Studios captou um alto volume de imagens em grande escala, ao longo de centenas de dias em países de todo o mundo, fornecendo dezenas de milhares de assets exclusivos para marcas, agências e parceiros de mídia globais.

Como parte das ofertas de produção de eventos ao vivo da Shutterstock Editorial, a equipe global de fotógrafos e videógrafos da empresa captura momentos icônicos, imperdíveis e de bastidores, entregues na forma de filmagens não editadas, edições de mídia, vídeos promocionais curtos, conteúdo pronto para mídias sociais e conteúdo embalado. A Shutterstock aproveita seu acesso editorial e expertise para ajudar seus clientes a alcançar um maior impacto de marca em eventos promocionais sob encomenda ou eventos de patrocínio de alto nível, incluindo alguns dos maiores eventos setoriais do ano, como o Festival de Cinema de Sundance, os Golden Globes, o Óscar, os Grammy Awards, o Cannes Lions, o SXSW, o Super Bowl e mais.

