Shutterstock nommé photographe officiel et sponsor principal du Festival du film de Sundance 2024

Shutterstock Editorial et Shutterstock Studios de retour pour la 40e édition du Festival du film de Sundance de renommée mondiale avec des événements spéciaux, des studios de portrait et plus encore

Les animateurs de Shutterstock Studios présenteront leur documentaire « Surfing Through the Odds » le vendredi 19 janvier à 14 h 00 CT

NEW YORK, 5 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme créative mondiale de premier plan mettant les marques et les entreprises en relation avec un contenu de haute qualité, a annoncé aujourd'hui qu'elle était le photographe officiel et partenaire du studio de portrait pour le Festival du film de Sundance 2024, qui se tiendra du 18 au 28 janvier à Park City et Salt Lake City, dans l'Utah. Cette année, plus de 50 photographes éditoriaux, vidéastes, monteurs et membres du personnel de production de Shutterstock seront présents au Festival du film de Sundance pour immortaliser les premières, les soirées, les panels et les événements environnants.

Shutterstock accueillera également le studio de portrait officiel du Festival du film de Sundance, invitant les célébrités et les festivaliers VIP à une séance photo professionnelle avec le célèbre photographe de Shutterstock, Presley Ann . Le studio de portrait, accessible sur invitation uniquement, sera situé à l'angle de Heber Avenue et de Main Street. De plus, dans le cadre du Festival du film de Sundance 2024, Shutterstock ouvrira les portes d'un lieu exclusif : le Shutterstock Chalet, sur Main Street. Ce « chalet », accessible sur invitation uniquement, offrira aux VIP, aux talents et aux membres de la presse un endroit pour se détendre et se ressourcer avec des collations, des boissons chaudes, des accessoires de montagne incontournables et plus encore.

« Shutterstock est honoré de soutenir une fois de plus l'art et les artistes audacieux, créatifs et indépendants de la communauté de Sundance en tant que sponsor principal et, pour la première fois, en tant que photographe officiel du Festival », a déclaré Candice Murray, vice-présidente de la rédaction chez Shutterstock. « Nous sommes extrêmement heureux de capturer les moments spéciaux du Festival du film de Sundance 2024 et de les ajouter à la collection de contenus éditoriaux emblématiques, et de contenus iconiques de divertissement et d'archives de Shutterstock, à destination du monde entier ».

Avec le plus grand réseau des meilleurs photographes mondiaux et plus de deux millions de créateurs sur les cinq continents contribuant à la plateforme Shutterstock, la société offre la collection la plus vaste et la plus diversifiée au monde de photographies emblématiques et de haute qualité, de modèles 3D, de vidéos, de musiques, de vecteurs et d'illustrations, de SFX, de lectures, d'animations, de créations fondées sur l'intelligence artificielle (IA) et la réalité étendue (XR). Sont également proposées la production d'événements en direct via Shutterstock Editorial et la production personnalisée via Shutterstock Studios.

Le vendredi 19 janvier à 14 h 00 CT au SFF24 Filmmaker Lodge sur Main Street, Shutterstock Studios accueillera également une table ronde et une projection de son documentaire révolutionnaire Surfing Through The Odds , produit en partenariat avec Betclic Studios et Coming Soon. Né de la nécessité d'une meilleure représentation de la diversité dans le monde du surf, « Surfing Through the Odds » suit une ONG, SOMA, alors qu'elle lutte contre les inégalités de genre par le biais de programmes de surf thérapie, et met en lumière des jeunes filles de São Tomé et Principe, un état insulaire africain, dans leur voyage à la découverte de soi par le surf. Le projet a culminé avec une collection belle et percutante d'images et de vidéos capturées dans le cadre du documentaire et qui sont désormais disponibles dans le catalogue de Shutterstock pour les licences. Les bénéfices de la collecte vont directement à SOMA pour contribuer davantage à une lutte efficace contre les inégalités raciales et de genre dans la communauté du surf et à l'autonomisation des femmes à São Tomé. Le court métrage n'est pas une sélection officielle du Festival de Sundance.

Ce documentaire est l'un des nombreux projets de Shutterstock Studios, qui illustrent l'ampleur, la profondeur et l'impact inégalé de sa production mondiale et de ses services créatifs à travers des projets de marque et sans marque et des récits documentaires. Rien que l'année dernière, Shutterstock Studios a tourné à grand volume et à grande échelle sur des centaines de jours de tournage dans des pays du monde entier, fournissant finalement des dizaines de milliers d'actifs uniques pour les marques, agences et partenaires médias mondiaux.

Dans le cadre de l'offre de production d'événements en direct de Shutterstock Editorial, l'équipe mondiale de photographes et de vidéastes de la société capture des moments emblématiques et incontournables, des prises de vue en coulisses, le tout livrable sous forme de séquences brutes, de montages médiatiques, de vidéos promotionnelles, de contenus prêts pour les médias sociaux, et de contenus prêts à être distribués. Shutterstock tire parti de son accès éditorial et de son expertise pour aider ses clients à avoir un plus grand impact sur les marques lors d'événements sur mesure ou d'événements sponsorisés de premier plan, notamment certains des plus grands événements de l'industrie de l'année, tels que le Sundance Film Festival, les Golden Globes, les Oscars, les Grammys, le festival Cannes Lions, le festival SXSW, le Super Bowl et plus encore.

