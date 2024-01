Shutterstock ist offizieller Hausfotograf und Hauptsponsor des Sundance Film Festivals 2024

Shutterstock Editorial und Shutterstock Studios kehren zur 40. Ausgabe des weltberühmten Sundance Film Festivals mit speziellen Events, Portrait Studios und mehr zurück

Die Shutterstock Studios veranstalten am Freitag, den 19. Januar um 14 Uhr CT eine Podiumsdiskussion über ihren bahnbrechenden Dokumentarfilm „Surfing Through the Odds".

NEW YORK, 5. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE:SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Marken und Unternehmen mit hochwertigen Inhalten verbindet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen offizieller Hausfotograf und Porträtstudio-Partner des Sundance Film Festivals 2024 ist, das vom 18. bis 28. Januar in Park City und Salt Lake City, Utah, stattfindet. Mehr als 50 Shutterstock-Fotografen, Videofilmer, Redakteure und Produktionsmitarbeiter werden beim diesjährigen Sundance Film Festival vor Ort sein, um alle Premieren, Partys, Diskussionsrunden und umliegenden Veranstaltungen festzuhalten.

"Shutterstock is honored to once again support the bold, creative, independent art and artists of the Sundance community as a Leadership Sponsor and for the first time as the Official House Photographer for the Festival. We couldn’t be more pleased to capture the special moments of the 2024 Sundance Film Festival and to add them to Shutterstock’s collection of iconic entertainment, editorial and archival content for the world to see." - Candice Murray, VP of Editorial at Shutterstock.

Shutterstock ist auch Gastgeber des offiziellen Sundance Film Festival Portraitstudios und lädt prominente und VIP Festivalbesucher zu einem professionellen Fotoshooting mit der renommierten Shutterstock-Promifotografin Presley Ann ein. Das Porträtstudio, zu dem nur geladene Gäste Zutritt haben, befindet sich an der Ecke Heber Avenue und Main Street. Darüber hinaus wird Shutterstock beim Sundance Film Festival 2024 einen exklusiven Veranstaltungsort einrichten - das Shutterstock Chalet auf der Main Street. Das exklusive Refugium bietet VIPs, Talenten und Pressevertretern einen Ort zum Entspannen und Auftanken mit Snacks, heißen Getränken, Must-Have-Accessoires aus den Bergen und mehr.

"Shutterstock fühlt sich geehrt, erneut die mutige, kreative, unabhängige Kunst und die Künstler der Sundance-Community als Leadership Sponsor und zum ersten Mal als offizieller Hausfotograf des Festivals zu unterstützen", sagte Candice Murray, Editorial-Vizepräsidentin bei Shutterstock. "Wir freuen uns sehr, die besonderen Momente des Sundance Film Festivals 2024 einzufangen und sie in Shutterstocks Sammlung ikonischer Unterhaltungs-, redaktioneller und archivarischer Inhalte der Welt zugänglich zu machen."

Mit dem größten Netzwerk der weltbesten Fotografen und mehr als zwei Millionen Kreativen auf der ganzen Welt, die zur Shutterstock-Plattform beitragen, bietet das Unternehmen die weltweit umfangreichste und vielfältigste Sammlung hochwertiger und ikonischer Stockfotografie, 3D-Modelle, Videos, Musik, Vektoren und Illustrationen, SFX, Playback, Animation, AI und XR sowie Live-Event-Produktion durch Shutterstock Editorial und kundenspezifische Produktion durch Shutterstock Studios.

Am Freitag, dem 19. Januar um 14.00 Uhr CT werden die Shutterstock Studios in der SFF24 Filmmaker Lodge auf der Main Street auch eine Diskussionsrunde und eine Vorführung ihres bahnbrechenden Dokumentarfilms Surfing Through The Odds veranstalten, der in Zusammenarbeit mit Betclic Studios und Coming Soon produziert wurde. Surfing Through the Odds wurde aus dem Bedürfnis heraus geboren, die Vielfalt in der Surfwelt besser zu repräsentieren, und folgt der Nichtregierungsorganisation SOMA bei ihrem Kampf gegen die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern durch Surf-Therapie-Programme und beleuchtet die jungen Mädchen von São Tomé und Príncipe in Afrika auf ihrer Reise der Selbstfindung durch das Surfen. Das Projekt gipfelte in einer wunderschönen und eindrucksvollen Sammlung von Bildern und Videos, die im Rahmen des Dokumentarfilms aufgenommen wurden und nun in Shutterstocks Katalog zur Lizenzierung zur Verfügung stehen. Die Gewinne aus der Kollektion gehen direkt an SOMA, um einen weiteren Beitrag zur effektiven Veränderung der Rassen- und Geschlechterungleichheit in der Surfgemeinschaft und zur Stärkung der Frauen in São Tomé zu leisten. Der Kurzfilm ist keine offizielle Auswahl für das Sundance Film Festival.

Dieser Dokumentarfilm ist eines von mehreren Projekten der Shutterstock Studios, die den Umfang, die Tiefe und die unvergleichliche Wirkung der globalen Produktions- und Kreativdienstleistungen von Shutterstock für Marken- und Nicht-Markenprojekte sowie für Dokumentarfilme illustrieren. Allein im letzten Jahr haben die Shutterstock Studios an Hunderten von Drehtagen in Ländern weltweit in großem Umfang gedreht und dabei Zehntausende von einzigartigen Assets für globale Marken-, Agentur- und Medienpartner geliefert.

Als Teil des Shutterstock Editorial-Angebots für die Produktion von Live-Events fängt das globale Team von Fotografen und Videofilmern ikonische Momente ein, die man gesehen haben muss, und blickt hinter die Kulissen, die als Rohmaterial, Media Edits, Sizzle Reels, Social-Media-fertige Inhalte und verpackte Inhalte geliefert werden können. Shutterstock nutzt seinen redaktionellen Zugang und seine Expertise, um seinen Kunden zu helfen, eine größere Markenwirkung bei maßgeschneiderten Footprints oder hochkarätigen Sponsoring-Events zu erzielen, darunter einige der größten Branchenveranstaltungen des Jahres, wie das Sundance Film Festival, die Golden Globes, die Oscars, die Grammys, die Cannes Lions, SXSW, der Super Bowl und andere.

