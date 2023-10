Shutterstock integra IA criativa à sua biblioteca de 700 milhões de imagens para disponibilizar o primeiro mercado de imagens de arquivo totalmente personalizáveis

NOVA YORK, 26 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece conteúdos criativos de alta qualidade para marcas transformadoras, mídias digitais e empresas de marketing, anunciou hoje novos recursos de edição criativa alimentada por IA, juntamente com opções infinitas para aprimorar as mais de 700 milhões de imagens de arquivo disponíveis em sua biblioteca de alta qualidade.

Os recursos criativos de edição alimentados por IA da Shutterstock oferecem infinitas opções para refinar e aperfeiçoar as imagens disponíveis na biblioteca de alta qualidade da empresa, que contém mais de 700 milhões de imagens no banco de imagens.

"Esta é uma oferta sem precedentes no setor de bancos de imagens", disse Paul Hennessy, CEO da Shutterstock. "Agora, os profissionais criativos têm tudo o que é necessário para criar conteúdos perfeitos para qualquer projeto por meio de recursos de design alimentados por IA. Esses recursos permitem editar imagens do arquivo da Shutterstock, apresentando possibilidades infinitas para tornar o arquivo seu".

Atualmente na versão beta, os recursos de edição criativa alimentada por IA da Shutterstock usam o acesso prioritário da empresa à mais recente tecnologia de OpenAI (inteligência artificial aberta) para possibilitar a integração de funcionalidades de edição sintética. Isso permite que os clientes da Shutterstock não apenas gerem novos conteúdos por meio de IA, mas também editem e transformem qualquer ativo do amplo banco de imagens da Shutterstock para acelerar os processos de concepção e produção.

"A Shutterstock foi fundada com o objetivo de preencher a lacuna entre os fotógrafos e os profissionais criativos que desejam licenciar seus conteúdos", acrescentou Hennessy. "Esta nova oferta colocará nossos clientes mais perto do conteúdo criativo que eles desejam, como se estivessem dirigindo a foto eles mesmos".

Com seis funcionalidades exclusivas, recursos secundários adicionais (como um assistente virtual de design alimentado por IA e os filtros mais avançados do setor) e vários recursos adicionais que deverão ser lançados posteriormente, o pacote de edição criativa por meio de IA da Shutterstock permitirá que marcas, mídias digitais e empresas de marketing desbloqueiem possibilidades transformadoras na criação e concepção de conteúdos. A Shutterstock fará uma demonstração ao vivo desses recursos em 9 de novembro, durante a série virtual Shutterstock Showcase: Creative AI.

Confira a lista de recursos exclusivos:

Escova Mágica : Modifique magicamente uma imagem escovando as áreas que você gostaria de alterar e descrevendo o que você deseja adicionar, substituir ou eliminar

: Modifique magicamente uma imagem escovando as áreas que você gostaria de alterar e descrevendo o que você deseja adicionar, substituir ou eliminar Variações: Crie versões alternativas de qualquer imagem de arquivo ou gerada por IA

Crie versões alternativas de qualquer imagem de arquivo ou gerada por IA Expansão de Imagem: Expanda o escopo de qualquer imagem e veja o que está por trás do elemento central, como se você estivesse ampliando a perspectiva de uma câmera

Expanda o escopo de qualquer imagem e veja o que está por trás do elemento central, como se você estivesse ampliando a perspectiva de uma câmera Redimensionamento Inteligente: Altere automaticamente a forma da imagem para corresponder às dimensões de que você precisa

Altere automaticamente a forma da imagem para corresponder às dimensões de que você precisa Remoção de Fundo: Remova ou substitua o fundo por qualquer cenário quando o elemento principal de uma imagem está perfeito, mas o fundo não está

Remova ou substitua o fundo por qualquer cenário quando o elemento principal de uma imagem está perfeito, mas o fundo não está Gerador de Imagens de IA: Lançada na versão beta no início deste ano, esta ferramenta será atualizada em breve com a versão mais recente do Dall-E; a ferramenta permite que qualquer pessoa crie elementos visuais de alta qualidade e de origem ética em poucos segundos (prontos para licenciamento e com direito a indenização em caso de uso comercial), bastando para isso descrever o que você deseja gerar

Os artistas serão recompensados se suas imagens forem licenciadas após a edição. No entanto, em conformidade com as Diretrizes para Contas de Colaboradores e Envio de Conteúdo da Shutterstock, os conteúdos gerados ou editados por IA não serão aceitos para licenciamento na plataforma, o que protege ainda mais a propriedade intelectual do colaborador e garante remuneração adequada aos artistas.

O lançamento do pacote de edição criativa alimentada por IA segue-se a várias etapas estratégicas e inovadoras implementadas pela Shutterstock, trazendo para a indústria criativa vários avanços no campo do uso ético e responsável da IA. A Shutterstock também aderiu recentemente à Content Authenticity Initiative (CAI - Iniciativa de Autenticidade de Conteúdo), que permitirá à empresa combater a prevalência de informação enganosa on-line por meio da implementação de padrões técnicos que certificam a origem e o histórico dos conteúdos por meio de Credenciais de Conteúdo. A Shutterstock planeja integrar o padrão Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA - Coalizão para a Proveniência e Autenticidade de Conteúdo) da CAI em seus recursos de IA, bem como diversas ferramentas de criatividade (incluindo seu gerador de imagens de IA com tecnologia DALL·E e um conjunto de aplicativos alimentados por IA) para proteger ainda mais seus usuários com informações verificáveis e sistemas de detecção de adulteração em todas as formas de conteúdo. Juntamente com as Credenciais de Conteúdo, esses recursos garantirão que cada ativo seja certificado com metadados seguros relativos à sua criação, autoria e histórico de edições.

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma parceira importante de marcas transformadoras, mídias digitais e empresas de marketing, permitindo que o mundo crie com confiança. Impulsionada por milhões de criadores em todo o mundo, um mecanismo de dados cada vez mais amplo e uma abordagem destemida ao desenvolvimento de produtos, a Shutterstock é a maior plataforma de licenciamento do mundo, disponibilizando a mais extensa e diversificada coleção de modelos 3D, vídeos, música, fotografias, vetores e ilustrações de alta qualidade. Desde o maior mercado de conteúdo do mundo, passando pelo acesso editorial a notícias de última hora e entretenimento de primeira linha, até a plataforma de edição de conteúdo completa e o serviço de produção em estúdio - tudo isso usando a mais recente tecnologia inovadora - a Shutterstock oferece a mais abrangente seleção de recursos para dar vida às histórias.

