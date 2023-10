Shutterstock intègre l'IA créative dans sa bibliothèque de 700 millions d'images pour offrir le tout premier marché de stock entièrement personnalisable

NEW YORK, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme créative mondiale de premier plan offrant un contenu créatif de haute qualité pour les marques transformatrices, les médias numériques et les sociétés de marketing, a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctions d'édition créatives alimentées par l'IA et un potentiel d'options infinies pour affiner et perfectionner les images disponibles dans la bibliothèque de haute qualité de l'entreprise, qui compte plus de 700 millions d'images de stock.

« C'est une offre sans précédent dans l'industrie de la photographie, a déclaré Paul Hennessy, directeur général de Shutterstock. Maintenant, les créatifs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour créer le contenu parfait pour n'importe quel projet, grâce à des capacités de conception alimentées par l'IA que vous pouvez utiliser pour modifier les images stockées dans la bibliothèque de Shutterstock, offrant ainsi d'infinies possibilités de s'approprier les images stockées. »

Désormais en version bêta, les fonctions d'édition créative par l'IA de Shutterstock tirent parti de l'accès prioritaire de l'entreprise à la dernière technologie OpenAI permettant l'intégration de capacités d'édition synthétiques. Cela permet aux clients de Shutterstock non seulement de générer du nouveau contenu à l'aide de l'IA, mais aussi de simplement modifier et transformer n'importe quelle image dans toute la bibliothèque Shutterstock pour accélérer l'idéation et la production.

« Shutterstock a été fondée dans le but de combler le fossé entre les photographes et les professionnels de la création qui souhaitent obtenir une licence pour leur contenu, a poursuivi Paul Hennessy. Cette nouvelle offre permettra à nos clients de se rapprocher un peu plus de la création souhaitée, comme s'ils dirigeaient eux-mêmes la séance photo. »

Avec six fonctionnalités emblématiques, des fonctionnalités secondaires supplémentaires comme un assistant de conception virtuel par l'IA et les filtres les plus avancés disponibles dans l'industrie, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires qui devraient être lancées ultérieurement, la suite créative d'édition par l'IA de Shutterstock permettra aux marques, aux médias numériques et aux entreprises de marketing d'exploiter des possibilités de transformation en matière de création et d'idéation de contenu. Shutterstock fera une démonstration en direct de ces fonctionnalités le 9 novembre lors de la série virtuelle Shutterstock Showcase : l'IA créative .

Les fonctionnalités emblématiques comprennent :

Pinceau magique : Modifiez une image comme par magie en balayant les zones que vous souhaitez modifier et en décrivant simplement ce que vous souhaitez ajouter, remplacer ou effacer

Modifiez une image comme par magie en balayant les zones que vous souhaitez modifier et en décrivant simplement ce que vous souhaitez ajouter, remplacer ou effacer Variations : Générez des options alternatives pour n'importe quelle image de stock ou générée par l'IA

Générez des options alternatives pour n'importe quelle image de stock ou générée par l'IA Élargissement d'image : Élargissez la vue de n'importe quelle image, aussi facilement que si vous effectuiez un zoom arrière à travers l'objectif d'une caméra, pour voir davantage la scène derrière l'image centrale

Élargissez la vue de n'importe quelle image, aussi facilement que si vous effectuiez un zoom arrière à travers l'objectif d'une caméra, pour voir davantage la scène derrière l'image centrale Redimensionnement intelligent : Changez automatiquement la forme de votre image pour qu'elle corresponde aux dimensions dont vous avez besoin

Changez automatiquement la forme de votre image pour qu'elle corresponde aux dimensions dont vous avez besoin Effaceur d'arrière-plan : Supprimez ou remplacez l'arrière-plan par n'importe quelle scène lorsque le sujet d'une image est parfait, mais que l'arrière-plan n'est pas

Supprimez ou remplacez l'arrière-plan par n'importe quelle scène lorsque le sujet d'une image est parfait, mais que l'arrière-plan n'est pas Générateur d'images par IA : Lancé en version bêta au début de l'année et bientôt mis à jour avec la dernière version de Dall-E, cet outil permet à quiconque de créer en quelques secondes des visuels de haute qualité et d'origine éthique (prêts à être utilisés sous licence et indemnisables pour une utilisation commerciale) en décrivant simplement ce qui est recherché

Les artistes seront rémunérés si leurs images font l'objet d'une licence après édition. Cependant, conformément aux directives de Shutterstock relatives au compte de contributeur et à la soumission de contenu, le contenu généré ou modifié par IA ne sera pas accepté en tant que soumission pour l'octroi de licence sur la plateforme afin de garantir davantage la protection de la propriété intellectuelle des contributeurs et la rémunération adéquate des artistes.

Le lancement de la suite créative d'édition par IA de Shutterstock fait suite à plusieurs mesures stratégiques prises par la société en tant qu'un des principaux innovateurs apportant des avancées éthiques et responsables en matière d'IA à l'industrie créative. En outre, Shutterstock a récemment rejoint l'initiative Content Authenticity Initiative (CAI) , dont l'objectif est de lutter contre la désinformation en ligne en établissant des normes techniques pour certifier l'authenticité et l'origine du contenu médiatique au moyen de certificats de contenu (« Content Credentials »). Shutterstock prévoit d'intégrer la norme sous-jacente de la CAI, la norme Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) , dans ses fonctionnalités d'IA ainsi que dans ses divers outils de création, dont son générateur d'images d'IA basé sur DALL-E et sa suite d'applications alimentées par l'IA. L'objectif est de mieux protéger les utilisateurs en leur fournissant des informations vérifiables et inaltérables concernant toutes les formes de contenu. Les certificats de contenu garantiront notamment que chaque actif est certifié grâce à des métadonnées sécurisées, en fournissant des informations sur sa création, son auteur et son historique de modifications.

