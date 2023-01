Shutterstock intègre l'IA générative à sa plateforme créative tout-en-un

Notre générateur d'images IA permet à chacun de créer des visuels de haute qualité en décrivant simplement ce qu'il recherche – sans souci, unique et prêt en quelques secondes

NEW YORK, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), la première plateforme de création au monde pour les marques et les entreprises de médias transformatrices, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme de génération d'images IA , disponible pour tous les clients de Shutterstock dans le monde entier dans toutes les langues du site. La technologie texte-image convertit les invites en visuels plus grands que nature, créés de manière éthique et prêts pour un accord de licence. C'est le dernier-né de Creative Flow, la vaste boîte à outils de Shutterstock qui a été conçue spécialement pour alimenter l'expérience créative la plus transparente possible.

« Shutterstock a établi des partenariats stratégiques au cours des deux dernières années avec des acteurs clés de l'industrie comme OpenAI, Meta et LG AI Research pour alimenter leurs efforts de recherche en IA générative. Nous sommes désormais en mesure d'apporter de façon unique et responsable des capacités d'IA générative à nos propres clients », a déclaré Paul Hennessy, PDG de Shutterstock. « Notre plateforme générative facile à utiliser transformera la façon dont les gens racontent leurs histoires. Il n'est plus nécessaire d'être un expert en conception ou d'avoir accès à une équipe créative pour créer un travail exceptionnel. Nos outils reposent sur une approche éthique et sur une bibliothèque d'actifs qui représente le monde diversifié dans lequel nous vivons, et nous veillons à ce que les artistes dont les œuvres ont contribué au développement de ces modèles soient reconnus et récompensés. »

Voici ce qui distingue notre plateforme de génération d'images IA :

FACILITÉ ET QUALITÉ : Nous révolutionnons la façon dont les visuels sont créés pour les campagnes, les projets et les marques en rendant l'IA générative accessible à tous. Nous croyons que nos utilisateurs ne devraient pas avoir à apprendre à écrire des messages longs et complexes pour bénéficier de cette technologie. C'est pourquoi notre générateur d'images produit des images uniques, variées et à couper le souffle à partir d'une seule entrée de mot ou de phrases courtes et simples. Et avec un sélecteur de style intuitif et une prise en charge de plus de 20 langues, nous donnons aux utilisateurs du monde entier la possibilité de donner vie à leurs visions créatives sans limites.

COMMODITÉ : Shutterstock est votre guichet unique pour tous vos besoins créatifs. Vous pouvez rechercher des actions, créer et publier des dessins gagnants et générer du contenu, le tout en un seul endroit. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez peaufiner votre actif nouvellement généré dans Create, notre outil d'édition facile à utiliser qui vous permet de personnaliser vos visuels sans être un concepteur professionnel, et le brancher dans le reste des applications qui composent Shutterstock Creative Flow. Il en résulte un contenu parfait à chaque fois, vous permettant de combler l'écart entre l'idée, la conception et l'exécution. Chaque client de Shutterstock a déjà accès à toute cette suite d'outils grâce à son abonnement actuel.

CONFIANCE : Nous sommes les premiers à soutenir un modèle responsable de génération d'IA qui rémunère les artistes pour leurs contributions, faisant de nous votre partenaire de confiance pour générer et délivrer les visuels dont vous avez besoin pour renforcer votre marque. De plus, nous avons prévu des mesures d'atténuation réfléchies pour contrer les biais qui peuvent être inhérents à certains de nos ensembles de données, et nous continuons d'explorer des façons de représenter équitablement les groupes sous-représentés.

Le générateur d'images IA, et le reste de nos capacités qui sont prêts à transformer vos idées en réalisations, se trouvent sur shutterstock.com.

À PROPOS DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ) est la principale plateforme de création mondiale pour les marques et les entreprises de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies sous licence de haute qualité , des vecteurs , des illustrations , des modèles 3D , des vidéos et de la musique . Grâce à sa communauté croissante de plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 424 millions d'images et de plus de 27 millions de clips vidéo.

Shutterstock, dont le siège social est situé à New York, a des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La société possède également Splash News, la première agence de presse de divertissement pour les salles de rédaction et les sociétés de médias du monde entier, Pond5, la plus grande place de marché de contenu vidéo ; TurboSquid, la plus grande place de marché de contenu 3D ; PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout ; PremiumBeat, une bibliothèque de musique libre de droits ; Shutterstock Editorial, une source de premier plan d' images et de vidéos éditoriales pour les médias du monde entier ; et Bigstock , une offre de stock média orientée valeur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shutterstock.com

