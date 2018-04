SI-BONE, Inc. annuncia la pubblicazione dei risultati prospettici a lungo termine a 3 anni inclusi i dati di uno studio clinico controllato randomizzato su 103 pazienti successivamente all'intervento di fusione dell'articolazione sacroiliaca con iFuse Implant System® (Sistema di impianto iFuse triangolare)

I risultati dello studio LOIS di 3 anni includono 103 soggetti di 12 centri medici con disfunzione dell'articolazione sacroiliaca dovuta a una sacroileite degenerativa o alterazione dell'articolazione sacroiliaca valutata negli studi clinici all'inizio dello studio e controlli periodici a 3, 4 e 5 anni. La percentuale di controlli periodici sui 3 anni è stata del 93%. Il dolore pre-operatorio all'articolazione sacroiliaca era in media 81,5 (da 0 a 100 VAS) ed è stato ridotto a 36,2 in 3 anni, con un miglioramento di 55 punti (Figura 1). L'Indice disabilità Oswestry (ODI) pre-operatorio medio era di 56,3 ed è stato ridotto a 28,2 in 3 anni, con un miglioramento di 28,1 punti (Figura 2).

"I risultati da LOIS sui 3 anni mostrano dei miglioramenti clinici significativi sia nei pazienti INSITE che SIFI conseguiti nei 3 anni e dimostrano che i vantaggi della fusione dell'articolazione sacroiliaca con iFuse sono duraturi," ha dichiarato Emily Darr, MD, Professore assistente, Chirurgia Ortopedica, Medical University of South Carolina College of Medicine e autore principale della pubblicazione. "Inoltre, la diagnosi del dolore mediato dell'articolazione sacroiliaca è stata descritta come una sfida, mentre i nostri risultati suggeriscono che la disfunzione dell'articolazione sacroiliaca può essere facilmente diagnosticata tramite un'anamnesi adeguata, l'esame fisico e la risposta al blocco diagnostico, e può essere trattata efficacemente."

"In base a 56 pubblicazioni con revisioni svolte da ricercatori indipendenti su iFuse, quattordici (14) assicurazioni commerciali hanno dato parere favorevole alla copertura esclusiva per il sistema iFuse per la fusione dell'articolazione sacroiliaca con intervento chirurgico a ridotta invasività (MIS). Nessun altro impianto di fusione dell'articolazione sacroiliaca sarà coperto," ha dichiarato Daniel Cher, MD, Vice Presidente di Clinical Affairs presso SI-BONE.

Informazioni sulla disfunzione dell'articolazione sacroiliacaL'articolazione sacroiliaca è responsabile del dolore nel 15-30 percento dei pazienti affetti da dolore cronico lombare4-7, e fino al 43 percento dei pazienti hanno evidenziato, dopo la fusione lombare, dolore cronico della regione lombare nuovo o persistente.8 La disfunzione dell'articolazione sacroiliaca è spesso mal diagnosticata e il dolore che ne consegue può essere attribuito erroneamente ad altre cause. La disfunzione dell'articolazione sacroiliaca può essere identificata quando un paziente indica l'origine del dolore collocandola direttamente sulla parte superiore posteriore della colonna iliaca (PSIS), anche noto come Test di Fortin9, unito insieme a una serie di manovre particolari per stressare l'articolazione sacroiliaca in modo da provocare dolore, seguite da iniezioni per diagnostica guidata da immagini al fine di confermare la diagnosi. L'articolazione sacroiliaca è la maggiore delle otto articolazioni del corpo umano e l'ultima a ricevere trattamenti chirurgici consolidati. L'impianto iFuse, che ha ricevuto la prima approvazione FDA nel 2009, è l'unico dispositivo per il trattamento di alcune cause della disfunzione dell'articolazione sacroiliaca supportato da significative prove cliniche pubblicate, compresi i trial di livello 1, che ne dimostrano la sicurezza e l'efficacia duratura, oltre a ad avere effetti duraturi sulla riduzione del dolore. L'impianto iFuse è stato progettato in modo specifico per sopportare le forze estreme che derivano dal carico a cui è soggetto e dal movimento unico di rotazione e traslazione dell'articolazione sacroiliaca noto come nutazione, ed è supportato da oltre 50 pubblicazioni con revisioni svolte da ricercatori indipendenti, che comprendono due trial controllati randomizzati di Livello 1 (www.si-bone.com/results).

Informazioni su SI-BONE, Inc.SI-BONE, Inc. (San Jose, California) è una società leader innovativa di dispositivi medici che ha sviluppato iFuse Implant System: un sistema per impianti chirurgici a ridotta invasività per fondere l'articolazione sacroiliaca e curare i disturbi comuni dell'articolazione che possono provocare dolore nella regione lombare. I pazienti affetti da alcuni tipi di disfunzione dell'articolazione sacroiliaca hanno dolore che può essere debilitante.

iFuse Implant System è destinato a fusioni dell'articolazione sacroiliaca per quelle condizioni nelle quali la disfunzione dell'articolazione sacroiliaca è un risultato diretto del danneggiamento dell'articolazione sacroiliaca e della sacroileite degenerativa. Sono comprese le condizioni i cui sintomi sono iniziati durante la gravidanza o nel peripartum e proseguono successivamente al parto per più di 6 mesi. Ci sono rischi potenziali associati al sistema di impianto iFuse. Potrebbe non essere adatto a tutti i pazienti e non tutti i pazienti potrebbero beneficiarne. Per informazioni sui rischi, visitare: www.si-bone.com/risks

