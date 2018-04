SI-BONE Inc. gibt die Veröffentlichung von prospektiven Langzeit-Ergebnissen nach 3 Jahren einschließlich der Daten einer randomisierten, kontrollierten Studie mit 103 Patienten nach einer Iliosakralgelenk-Fusion mit dem dreieckigen iFuse Implant System® bekannt

Ergebnisse schließen auch 57 Patienten nach 4 Jahren ein, bei denen sich eine anhaltende Beständigkeit der Ergebnisse gezeigt hat

SAN JOSE, Kalifornien, 25. April 2018 /PRNewswire/ -- SI-BONE, Inc., ein Unternehmen für Medizintechnik, das ein Pionier bei der Behandlung des Iliosakralgelenks (Sacroiliac (SI) Joint) mithilfe von minimalinvasiven chirurgischen (Minimally Invasive Surgical, MIS) Eingriffen unter Verwendung des iFuse Implant System® („iFuse") ist, hat die Veröffentlichung der Ergebnisse einer Langzeit-Ergebnis-Studie mit Namen LOIS ( L ong Term O utcomes from I NSITE and S IFI) bekannt gegeben. Die Publikation unter dem Titel Long-term prospective outcomes after minimally invasive trans-iliac sacroiliac joint fusion using triangular titanium implants1 (Prospektive Langzeit-Outcomes nach minimalinvasiver transiliosakraler Gelenkfusion unter Verwendung von dreieckigen Titanimplantaten) stellt 3-Jahres-Ergebnisse einer Patienten-Untergruppe vor, die an der randomisierten, kontrollierten US-Studie INSITE ( I nvestigatio n of S acro i liac Fusion T reatm e nt)2 sowie an der prospektiven, multizentrischen US-Studie SIFI ( S acro i liac Joint Fusion with i F use I mplant System)3 teilgenommen haben. Die 3-Jahres-Ergebnisse von LOIS zeigten, dass die Verbesserungen bei Schmerzen, der Funktionsfähigkeit und bei der Lebensqualität, die nach 2 Jahren erreicht worden waren, auch nach 3 Jahren anhielten. Zudem blieben die Zufriedenheit der Patienten bei denjenigen, die mit dem iFuse Implant (in den USA seit 2009 verfügbar) behandelt worden waren, auf einem hohen Niveau. Es wurden keine unerwünschten Vorkommnisse berichtet, die im anschließenden Nachsorgezeitraum mit dem verwendeten Implantat oder dem Eingriff in Zusammenhang gebracht werden konnten.