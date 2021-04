Si compró o estuvo inscrito en un plan de servicios administrativos o de seguro médico de Blue Cross o de Blue Shield entre 2008 y 2020, un Acuerdo de $2,67 mil millones puede afectar sus derechos

Para una notificación en español, visite www.BCBSsettlement.com/espanol

SEATTLE, 6 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 30 de noviembre de 2020, el Honorable R. David Proctor del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Alabama otorgó la aprobación preliminar del acuerdo de la demanda colectiva en referencia al caso Litigio antimonopolio de Blue Cross Blue Shield MDL 2406, N.D. Ala. Nro. de archivo maestro 2:13-cv-20000-RDP.

¿De qué se trata la demanda?

Los demandantes afirman que Blue Cross Blue Shield Association y Settling Individual Blue Plans (colectivamente, los "Demandados en conciliación") violaron las leyes antimonopolio al celebrar ilegalmente un acuerdo para no competir entre sí y restringir la competencia entre ellos en la venta de seguros médicos y servicios administrativos para seguros médicos. Los demandados en conciliación niegan todos los reclamos y han afirmado que su conducta da como resultado costos de atención médica más bajos y un mayor acceso a la atención para sus clientes. El Tribunal no ha decidido quién tiene razón.

¿Quiénes son las personas afectadas?

Usted puede cumplir los requisitos para recibir el pago si es una Persona, un Grupo asegurado (y sus empleados) o una Cuenta autofinanciada (y sus empleados) que compraron o estuvieron inscritos en un seguro médico o plan de servicios administrativos de Blue Cross o Blue Shield durante uno de los dos Periodos de la demanda colectiva. Las cuentas gubernamentales están excluidas de la demanda colectiva.

El Período de la demanda colectiva para las Personas y los Grupos asegurados es desde el 7 de febrero de 2008 hasta el 16 de octubre de 2020. El Período de la demanda colectiva para las Cuentas autofinanciadas es desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 16 de octubre de 2020. Los dependientes, los beneficiarios (incluidos los menores) y quienes que no sean empleados NO son elegibles para recibir el pago.

Todas las Personas, Grupos asegurados y Cuentas autofinanciadas que compraron o se inscribieron en un plan de servicios administrativos o de seguro médico de Blue Cross o Blue Shield desde el 7 de febrero de 2008 hasta el 16 de octubre de 2020 también se beneficiarán de las disposiciones del Acuerdo que requiere que los Demandados en conciliación cambien algunas de sus prácticas que supuestamente eran anticompetitivas. Los dependientes, los beneficiarios (incluidos los menores) y los no empleados se beneficiarán de esta parte del Acuerdo.

Para obtener más detalles sobre quiénes se ven afectados, visite www.BCBSsettlement.com.

¿Qué puedo obtener de este Acuerdo?

Los Miembros de la demanda colectiva que presenten reclamaciones válidas pueden recibir beneficios en efectivo del Fondo del acuerdo neto. Se estima que ese Fondo es de aproximadamente $1,9 mil millones, después de deducir los honorarios de los abogados, los gastos de administración y otros costos del Fondo del Acuerdo de $2,67 mil millones. Para obtener detalles sobre el Plan de distribución, lea la versión completa de la Notificación que está disponible en www.BCBSsettlement.com. También puede llamar al (888) 681-1142. Los Demandados en conciliación también acordaron cambios en la forma en que hacen negocios para aumentar las oportunidades de competencia en el mercado de seguros médicos.

¿Cómo puedo obtener un pago?

Debe enviar una reclamación válida en línea en www.BCBSsettlement.com o con matasellos por correo postal a más tardar el 5 de noviembre de 2021. Los formularios de reclamación están disponibles en www.BCBSsettlement.com o puede solicitarlos llamando al (888) 681-1142.

¿Cuáles son sus otras opciones?

Si no desea estar legalmente obligado por el Acuerdo, puede enviar una solicitud de exclusión ("optar por no participar"). No recibirá dinero, pero conservará su derecho a demandar a los Demandados en conciliación por las reclamaciones de este caso. Si no se excluye, puede objetar el Acuerdo. Si se rechaza su objeción, usted seguirá legalmente obligado por el Acuerdo. Para obtener detalles sobre cómo excluirse o presentar una objeción, lea la versión completa de la Notificación que está disponible en www.BCBSsettlement.com. También puede llamar al (888) 681-1142.

Las exclusiones y las objeciones deben contar con un matasellos anterior al 28 de julio de 2021. El Tribunal celebrará una Audiencia de imparcialidad el miércoles 20 de octubre de 2021 a las 10:00 de la mañana, horario del centro, para considerar si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado. El Tribunal también decidirá si aprueba los honorarios y gastos de abogados de hasta $667.5 millones y $101 millones para costos adicionales y primas de servicios, que se deducirán del Fondo del Acuerdo de $2,67 mil millones. Puede solicitar comparecer en la Audiencia de imparcialidad, en su propio nombre o a través de un abogado, pero no tiene que hacerlo.

No se comunique con el tribunal con respecto a este aviso.

¿Tiene preguntas?

Visite www.BCBSsettlement.com, envíe un correo electrónico a [email protected], llame al (888) 681-1142 o escriba a Blue Cross Blue Shield Settlement c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91390, Seattle, WA 98111.

