SI GROUP ÉLARGIT SON OFFRE D'ADDITIFS POUR LUBRIFIANTS AVEC UN NOUVEL ANTIOXYDANT AMINIQUE

La société augmente sa capacité de production de l'antioxydant aminique ETHANOX™ 4757 en Inde

THE WOODLANDS, Texas, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- SI Group, une société de premier plan dans le domaine des additifs de performance, a annoncé aujourd'hui sa décision de compléter ses capacités de fabrication et de commencer à produire l'antioxydant aminique ETHANOX™ 4757 sur son site de Rasal, en Inde. L'ETHANOX™ 4757 est un antioxydant primaire à base de diphénylamine octylée-butylée utilisé dans les lubrifiants, les graisses, les fluides industriels, automobiles et de transfert de chaleur. Les matériaux commerciaux devraient être disponibles au quatrième trimestre 2022 et apporteront plusieurs milliers de tonnes supplémentaires de disponibilité de cette chimie critique.

Pour en savoir plus sur l'antioxydant aminique ETHANOX™ 4757, consultez le site www.siigroup.com.

Ce nouveau produit complète la gamme existante d'antioxydants pour lubrifiants de SI Group et renforcera les offres de produits de la société pour les clients de lubrifiants. L'antioxydant aminique ETHANOX™ 4757 est conçu pour prolonger la durée de vie des lubrifiants et constitue un élément crucial des ensembles d'additifs. « SI Group est l'un des principaux fournisseurs d'antioxydants phénoliques depuis des décennies et nous sommes ravis de développer notre offre avec les antioxydants aminiques. En tirant parti de notre intégration en amont, SI Group sera en mesure de proposer à ses clients une sécurité d'approvisionnement supplémentaire pour ce matériau clé », a déclaré Stuart McTavish, responsable du développement du marché des additifs pour carburants et lubrifiants chez SI Group.

SI Group continue à créer de la valeur pour ses clients de lubrifiants grâce à ses offres. « Nous sommes attachés au marché des lubrifiants et à la fourniture de solutions qui répondent aux besoins de l'industrie. Les antioxydants aminiques sont essentiels aux ensembles d'additifs pour lubrifiants et en augmentant la capacité dans cette région clé, nos clients du monde entier en bénéficieront », a ajouté Chuck Reardon, vice-président des solutions industrielles chez SI Group.

SI Group commercialise sa gamme d'antioxydants pour carburants et lubrifiants sous la marque ETHANOX™. L'antioxydant ETHANOX™ 4757 peut être utilisé dans une variété de lubrifiants industriels, de graisses et de transports.

À propos de SI Group

SI Group est un leader mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, du pétrole et l'industrie pharmaceutique. SI Group dispose de 20 sites de production sur quatre continents dans le secteur manufacturier, servant des clients dans 80 pays avec environ 2 000 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu un prix d'or pour la responsabilité sociale des entreprises par EcoVadis et est classé parmi les cinq premiers pour cent de plus de 50 000 entreprises mondiales. SI Group innove et conduit le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

