SI GROUP EXPANDE PORTFÓLIO DE ADITIVOS PARA LUBRIFICANTES COM NOVO ANTIOXIDANTE AMÍNICO

Empresa agrega capacidade para produzir antioxidante amínico ETHANOX™ 4757 na Índia

THE WOODLANDS, Texas, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O SI Group, uma empresa líder em aditivos de desempenho, anunciou hoje que agregará recursos de fabricação e capacidade para começar a produzir o antioxidante amínico ETHANOX™ 4757 em sua unidade de Rasal, na Índia. O ETHANOX™ 4757 é um antioxidante primário de difenilamina octilado-butilado usado em lubrificantes, graxas, fluidos industriais, automotivos e de transferência de calor. Estima-se que os materiais comerciais estejam disponíveis no quarto trimestre de 2022 e adicionarão vários milhares de toneladas de disponibilidade desse produto químico crítico.

Saiba mais sobre o antioxidante amínico ETHANOX™ 4757 acessando www.siigroup.com .

Este novo produto complementa a atual linha de antioxidantes para lubrificantes do SI Group e fortalecerá as ofertas de produtos da empresa para clientes do setor de lubrificantes. O antioxidante amínico ETHANOX™ 4757 foi desenvolvido para prolongar a vida útil dos lubrificantes e é uma parte crucial dos pacotes de aditivos. "O SI Group é um fornecedor líder de antioxidantes fenólicos há décadas e estamos entusiasmados em expandir nosso portfólio para incluir antioxidantes amínicos. Aproveitando nossa integração reversa, o SI Group poderá oferecer a nossos clientes maior segurança no fornecimento deste importante material", disse Stuart McTavish, gerente de desenvolvimento de mercado para aditivos de combustível e lubrificantes do SI Group.

O SI Group continua a gerar valor para seus clientes do setor de lubrificantes com suas ofertas. "Estamos comprometidos com o mercado de lubrificantes e oferecendo soluções que atendam às necessidades do setor. Os antioxidantes amínicos são essenciais para os pacotes de aditivos lubrificantes e, ao aumentar a capacidade nesta região-chave, nossos clientes em todo o mundo serão beneficiados", disse Chuck Reardon, vice-presidente de soluções industriais do SI Group.

O SI Group comercializa seu portfólio de antioxidantes de combustíveis e lubrificantes sob a marca ETHANOX™. O antioxidante ETHANOX™ 4757 pode ser utilizado em uma variedade de aplicações de lubrificantes industriais, graxas e de transporte.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder mundial em tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, soluções de processos, ingredientes farmacêuticos ativos e intermediários químicos. As soluções do SI Group são essenciais para aprimorar a qualidade e o desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo nos setores de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos e indústrias farmacêuticas. A área de produção global do SI Group inclui 20 instalações em três continentes, atendendo clientes em 80 países com aproximadamente dois mil funcionários em todo o mundo. Em 2021, o SI Group recebeu um prêmio de ouro por responsabilidade social corporativa pela EcoVadis e está classificado entre as cinco por cento melhores entre as mais de 50 mil empresas mundiais. O SI Group inova e impulsiona mudanças para criar valor com paixão por segurança, química e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

Contato para a imprensa: Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

FONTE SI Group, Inc.

SOURCE SI Group, Inc.