SI GROUP ERNENNT TERRY WALSH ZUM SENIOR VICE PRESIDENT OF OPERATIONS

Walsh bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Management globaler Operationen mit

THE WOODLANDS, Texas, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die SI Group, ein führendes Unternehmen für Hochleistungsadditive, gab heute die Ernennung von Terry Walsh zum Senior Vice President of Operations mit sofortiger Wirkung bekannt. Walsh verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen schlanke Produktion, Prozessverbesserung und Lieferkettenplanung. Er wird für die weltweite Überwachung der Fertigungs- und Engineering-Aktivitäten der SI Group verantwortlich sein.

Walsh kommt zur SI Group mit fast 30 Jahren Führungserfahrung in der globalen Lieferkette und im operativen Geschäft bei mehreren globalen Produktionsunternehmen in einer Vielzahl von Branchen. Zuletzt war er als Vice President of Global Operations für Wilsonart tätig. Davor leitete er Produktionsstandorte und -organisationen bei mehreren globalen Unternehmen, darunter Danaher Corporation, Henkel, Novartis und Merck.

"Terry bringt einen energiegeladenen Führungsstil gepaart mit umfassender Erfahrung und einem unerschütterlichen Engagement für Sicherheit und Compliance mit - wir freuen uns sehr, ihn in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", sagte David Bradley, Präsident und CEO der SI Group. "Mit Terrys Führung bin ich zuversichtlich, dass unsere Betriebsorganisation einen langfristigen und nachhaltigen Wert für unser Unternehmen und unsere Stakeholder schaffen wird."

"Die Unternehmenswerte der SI Group, der Fokus auf Nachhaltigkeit, das starke Führungsteam und das unermüdliche Streben nach Innovation haben mich zu diesem Unternehmen hingezogen. Der kulturelle Wandel und die Wachstumsinitiativen des Unternehmens sind eine spannende Aufgabe", sagte Walsh. "Ich freue mich darauf, die SI Group bei der Verwirklichung ihrer Vision zu unterstützen, durch die Leitung von branchenführenden, globalen Ingenieur- und Produktionsteams zum globalen Powerhouse für Hochleistungsadditive zu werden."

Walsh hat einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau von der Rutgers University und einen MBA-Abschluss in Finanzen von der Rider University.

Informationen zur SI Group

Die SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Technologie von Leistungszusätzen, Prozesslösungen, pharmazeutischen Wirkstoffen und chemischen Zwischenprodukten. Die Lösungen der SI Group sind für die Verbesserung der Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff-, Ölfeld- und Pharmaindustrie unerlässlich. Die SI Group verfügt über 20 Produktionsstätten auf drei Kontinenten, die mit ca. 2.000 Mitarbeitern Kunden in 80 Ländern beliefern. Im Jahr 2021 erhielt die SI Group von EcoVadis eine goldene Auszeichnung für ihre soziale Unternehmensverantwortung und gehört zu den besten fünf Prozent von mehr als 50.000 Unternehmen weltweit. Die SI Group ist innovativ und treibt den Wandel voran, um Werte zu schaffen, mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie und außergewöhnliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siigroup.com.

