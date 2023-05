SI Group nomeia Terry Walsh como Vice-Presidente Sênior de operações

Walsh traz quase 30 anos de experiência em gestão de operações globais

WOODLANDS, Texas, 8 de maio de 2023 /PRNewswire/ --SI Group, uma empresa líder em aditivos de desempenho, anunciou hoje a nomeação de Terry Walsh como seu Vice-Presidente Sênior de operações, com efeito imediato. Walsh tem uma vasta experiência em manufatura enxuta, melhoria de processos e planejamento da cadeia de suprimentos e será responsável por supervisionar as operações de fabricação e engenharia do SI Group em todo o mundo.

Walsh chega ao SI Group com quase 30 anos de liderança global em cadeia de suprimentos e operações em várias empresas globais de manufatura de diversos setores. Mais recentemente, ele atuou como Vice-presidente de Operações Globais para a Wilsonart. Antes dessa função, ele liderou unidades de fabricação e organizações em várias empresas globais, incluindo Danaher Corporation, Henkel, Novartis e Merck.

"Terry traz um estilo de liderança enérgico juntamente com profunda experiência e um compromisso inabalável com a segurança e a conformidade — estamos entusiasmados em recebê-lo em nossa equipe de liderança executiva", disse David Bradley, presidente e CEO do SI Group. "Com a liderança de Terry, estou confiante de que nossa organização de operações oferecerá valor sustentável e de longo prazo para nossa empresa e partes interessadas".

"Os valores corporativos do SI Group, foco em sustentabilidade, sólida equipe de liderança e impulso incessante pela inovação me atraíram para a organização. É empolgante fazer parte das iniciativas de transformação cultural e crescimento da empresa", disse Walsh. "Estou ansioso para o meu papel em ajudar o SI Group a concretizar sua visão de se tornar a potência global de aditivos de desempenho, liderando as melhores equipes globais de engenharia e manufatura do setor."

Walsh é bacharel em engenharia mecânica pela Rutgers University e possui MBA em Finanças pela Rider University.

Sobre o SI Group:

O SI Group é líder global em tecnologia inovadora de aditivos de performance, soluções de processo, ingredientes farmacêuticos ativos e intermediários químicos. As soluções do SI Group são essenciais para aprimorar a qualidade e o desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo nos setores de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos e indústrias farmacêuticas. A pegada de fabricação global do SI Group inclui 20 instalações em três continentes, atendendo clientes em 80 países com aproximadamente 2.000 funcionários em todo o mundo. Em 2021, o SI Group recebeu um prêmio de ouro por responsabilidade social corporativa da EcoVadis e está classificado entre os cinco por cento melhores de mais de 50.000 empresas em todo o mundo. O SI Group inova e impulsiona mudanças para criar valor com paixão por segurança, química e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

Contato para a imprensa:

Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

