Si trabajó para un contratista en una refinería petrolera de Chevron en Richmond o El Segundo, CA, del 20 de septiembre de 2015 al 22 de febrero de 2023, podría obtener un pago por un acuerdo de demanda colectiva

Se ha propuesto un acuerdo en una demanda colectiva sobre salarios que, según se alega, se adeudan por trabajos realizados en las refinerías petroleras de Chevron. El acuerdo proporcionará $1,925,000 para pagar los supuestos salarios adeudados y las sanciones pertinentes desde el 20 de septiembre de 2015 hasta el 22 de febrero de 2023. Si califica, puede enviar un comprobante de empleo a Clayborne contra Chevron USA Settlement Administrator; c/o JND Legal Administration; PO Box 91461; Seattle, WA 98111, para obtener su parte del acuerdo. De manera alternativa, puede excluirse del acuerdo u objetarlo. Si no está seguro de que está incluido, puede obtener más información, incluso un aviso detallado, utilizando el código QR a continuación, visitando www.RefinerySettlement.com o llamando al (844) 798-0758.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California autorizó este aviso. Antes de pagar cualquier suma de dinero, el Tribunal llevará a cabo una audiencia para decidir si aprueba el acuerdo.

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA DEMANDA?

El demandante alegó que Chevron empleaba conjuntamente a los empleados de sus contratistas y que sus contratistas no pagaban las tarifas por hora a los trabajadores de las refinerías de Chevron en Richmond y El Segundo por todas las horas trabajadas, incluido el tiempo dedicado al transporte obligatorio previo al turno a sus lugares de trabajo, el tiempo dedicado a ponerse el Nomex y otros equipos especiales de protección antes del inicio de cada turno, y que descontaban indebidamente la remuneración de los trabajadores por hora. Chevron y sus contratistas niegan haber hecho algo indebido. El Tribunal no decidió cuál de las partes está en lo correcto. Sin embargo, ambas partes aceptaron el acuerdo para resolver el caso y obtener beneficios para los trabajadores.

¿CUÁL ES EL ACUERDO PROPUESTO?

Chevron y Newtron acordaron pagar $1,925,000 a un fondo que se dividirá entre los miembros de la Demanda Colectiva. Su parte del fondo dependerá del número de semanas que haya trabajado en la refinería de Chevron en Richmond y/o El Segundo desde el 20 de septiembre de 2015 hasta el 22 de febrero de 2023. Un Acuerdo de Conciliación, disponible en www.RefinerySettlement.com o al que se accede mediante el código QR incluido aquí, proporciona detalles sobre el acuerdo propuesto.

¿CÓMO PUEDE SOLICITAR UN PAGO?

Si no recibió un aviso de acuerdo dirigido de manera individual, debe comunicarse con el administrador del acuerdo en Chevron USA Settlement Administrator; c/o JND Legal Administration; PO Box 91461; Seattle, WA 98111. Para ser incluido, debe comunicarse con el administrador del acuerdo antes del 22 de mayo de 2023.

¿CUÁLES SON SUS OTRAS OPCIONES?

Si no desea estar legalmente obligado por el acuerdo, debe excluirse antes del 22 de mayo de 2023 o no podrá demandar, o proseguir la demanda a Chevron o Newtron sobre las reclamaciones legales alegadas en este caso. Si se excluye, no puede obtener dinero de este acuerdo. Si permanece en el acuerdo, puede objetarlo antes del 22 de mayo de 2023. El Tribunal solamente puede aprobar o rechazar el acuerdo. La notificación detallada explica cómo excluirse u objetar.

El Tribunal celebrará una audiencia en este caso (Clayborne contra Chevron U.S.A., Inc., et al., Caso N.° 19-cv-07624-JSW) el 30 de junio de 2023 a las 9:00 a. m., para considerar si aprueba el acuerdo y una solicitud de los abogados que representan a los miembros de la Demanda Colectiva (Outten & Golden LLP de San Francisco, CA y Steven S. Elster de Concord, CA) por honorarios de abogados de hasta el 35% del fondo del acuerdo; reembolso de hasta $45,000 en costos, por investigar los hechos, litigar sobre el caso y negociar el acuerdo; así como una concesión de servicio de hasta $15,000 para el Representante de la Demanda Colectiva, Shawn Clayborne. Usted puede solicitar comparecer en la audiencia, pero no está en la obligación de hacerlo. La fecha de la audiencia puede cambiar, así que consulte www.RefinerySettlement.com para obtener actualizaciones.

Este aviso resume el acuerdo propuesto. Para obtener más información, llame al (844) 798-0758, visite www.RefinerySettlement.com, escriba a Chevron USA Settlement Administrator; c/o JND Legal Administration; PO Box 91461; Seattle, WA 98111, acceda a los expedientes del Tribunal, por una tarifa, a través de PACER en https://ecf.cand.uscourts.gov o visite la oficina del Secretario del Tribunal para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California en 1301 Clay Street, Oakland, CA 94612, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. de lunes a viernes, excluyendo las vacaciones judiciales.

