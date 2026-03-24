Sieyuan Electric a conclu des accords de stockage d'énergie pour plus de 4,5 GWh en Roumanie, donnant une impulsion à l'expansion du marché mondial

BUCAREST, Roumanie, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 18 mars, Sieyuan Electric, un leader mondial des technologies énergétiques et des solutions de stockage de l'énergie, a annoncé la signature d'un accord de stockage d'énergie pour 2,5 GWh avec un important développeur de projets énergétiques roumain. Cet accord fait suite à d'autres projets de l'ordre du GWh obtenus au début du mois, ce qui porte la capacité contractuelle totale de la société en Roumanie à plus de 4,5 GWh jusqu'à présent en 2026 - une étape importante qui renforce son empreinte croissante dans le paysage énergétique diversifié de l'Europe.

Sieyuan Electric Secured Over 4.5 GWh Energy Storage Agreements in Romania, Advancing Global Market Expansion Sieyuan Electric Secured Over 4.5 GWh Energy Storage Agreements in Romania, Advancing Global Market Expansion

Ces projets seront dotés de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) clés en main de Sieyuan, qui comprennent des batteries au lithium, un système de conversion d'énergie, un transformateur, un appareillage de commutation à moyenne tension et un système avancé de gestion de l'énergie, tous conçus sur mesure pour répondre aux normes européennes rigoureuses en matière de sécurité, de performance et de conformité au réseau. En tant que fabricant mondial de stockage d'énergie de niveau 1, Sieyuan se consacre à la fourniture d'une solution énergétique complète, tandis que les technologies BESS ont été vérifiées par des institutions mondiales de premier plan, notamment BloombergNEF, DNV et TUV, ce qui renforce sa crédibilité auprès des partenaires européens.

« Avec plus de 30 ans d'expertise dans les systèmes électriques, nous nous engageons à accélérer la transition énergétique grâce à une innovation continue », a déclaré Zhang Shaobo, directeur général adjoint de Sieyuan Electric. « Avec plus de 10 GWh d'expérience en matière de BESS dans le monde, nous considérons la Roumanie comme une porte d'entrée stratégique pour renforcer notre présence en Europe. Nous resterons déterminés à renforcer les partenariats locaux et à fournir des solutions adaptées et efficaces pour favoriser un avenir énergétique flexible, résilient et durable en Europe. »

À propos de Sieyuan

Sieyuan Electric, société cotée en bourse spécialisée dans la recherche et le développement de technologies énergétiques, la fabrication d'équipements et les services d'ingénierie, s'engage à fournir à ses clients des solutions efficaces et fiables en matière de systèmes énergétiques. Conformément à sa vision « Smarter Power, Better Life », Sieyuan continue de se développer dans un secteur de l'énergie en évolution rapide, et promeut activement la transformation numérique dans le secteur de l'énergie. Ses activités s'étendent du transport et de la distribution d'électricité au stockage d'énergie, en passant par l'électronique automobile et la gestion des actifs énergétiques. Avec des produits haut de gamme et des services performants, Sieyuan fait progresser l'électricité durable, intelligente et verte.

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