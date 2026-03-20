-Sieyuan Electric consigue acuerdos de almacenamiento de energía por valor de más de 4,5 GWh en Rumania, impulsando así su expansión en el mercado global

‌BUCAREST, Rumanía, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sieyuan Electric‌, un líder mundial en tecnología energética y soluciones de almacenamiento de energía, anunció la firma, el 18 de marzo, de un acuerdo de almacenamiento de energía de 2,5 GWh con un importante desarrollador energético rumano. Este acuerdo se suma a otros proyectos a escala de GWh obtenidos a principios de este mes, lo que eleva la capacidad total contratada de la compañía en Rumanía a más de 4,5 GWh en lo que va de 2026. Este hito significativo refuerza su creciente presencia en el diversificado panorama energético de Europa.

Sieyuan Electric Secured Over 4.5 GWh Energy Storage Agreements in Romania, Advancing Global Market Expansion Sieyuan Electric Secured Over 4.5 GWh Energy Storage Agreements in Romania, Advancing Global Market Expansion

Estos proyectos incorporarán los sistemas llave en mano de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Sieyuan, que incluyen un paquete de baterías de litio, un sistema de conversión de energía, un transformador, un interruptor de media tensión y un sistema avanzado de gestión de energía. Todos estos sistemas están diseñados a medida para cumplir con las estrictas normas europeas de seguridad, rendimiento y conformidad con la red eléctrica. Como fabricante líder mundial de sistemas de almacenamiento de energía, Sieyuan se dedica a ofrecer soluciones energéticas integrales. Además, las tecnologías BESS han sido verificadas por instituciones líderes a nivel mundial, como BloombergNEF, DNV y TüV, lo que refuerza su credibilidad entre sus socios europeos.

"Con más de 30 años de experiencia en sistemas de energía, estamos comprometidos con acelerar la transición energética mediante la innovación continua", afirmó Zhang Shaobo, subdirector general de Sieyuan Electric. "Con más de 10 GWh de experiencia en BESS a nivel mundial, consideramos a Rumania una puerta de entrada estratégica para consolidar nuestra presencia en Europa. Seguiremos comprometidos con el fortalecimiento de las alianzas locales y la entrega de soluciones personalizadas y eficaces para impulsar un futuro energético flexible, resiliente y sostenible en Europa".

Acerca de Sieyuan

Sieyuan Electric, empresa cotizada especializada en I+D de tecnología energética, fabricación de equipos y servicios de ingeniería, se compromete a ofrecer soluciones de sistemas eléctricos eficientes y fiables a sus clientes. En su búsqueda de "una energía más inteligente para una vida mejor", Sieyuan continúa expandiéndose en un sector energético en rápida evolución e impulsa activamente la transformación digital en dicho sector. Su actividad abarca desde la transmisión y distribución de energía hasta el almacenamiento energético, la electrónica automotriz y la gestión de activos energéticos. Con productos de primera calidad y servicios de alto rendimiento, Sieyuan impulsa el desarrollo de una electricidad sostenible, inteligente y ecológica.

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