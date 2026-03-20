Sieyuan Electric sichert sich Verträge über Energiespeicherkapazitäten von über 4,5 GWh in Rumänien und treibt damit seine globale Marktexpansion voran

BUKAREST, Rumänien, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Sieyuan Electric, ein weltweit führender Anbieter von Energietechnologie und Energiespeicherlösungen, gab am 18. März die Unterzeichnung eines Vertrags über einen Energiespeicher mit einer Kapazität von 2,5 GWh mit einem namhaften rumänischen Energieentwickler bekannt. Der Vertrag folgt auf weitere Projekte im GWh-Bereich, die bereits Anfang dieses Monats gesichert wurden, wodurch sich die vertraglich vereinbarte Gesamtkapazität des Unternehmens in Rumänien im Jahr 2026 bislang auf über 4,5 GWh beläuft – ein bedeutender Meilenstein, der die wachsende Präsenz des Unternehmens in der diversifizierten Energielandschaft Europas untermauert.

Sieyuan Electric Secured Over 4.5 GWh Energy Storage Agreements in Romania, Advancing Global Market Expansion Sieyuan Electric Secured Over 4.5 GWh Energy Storage Agreements in Romania, Advancing Global Market Expansion

Im Rahmen dieser Projekte kommen die schlüsselfertigen Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) von Sieyuan zum Einsatz, die Lithium-Batteriepacks, Stromumwandlungssysteme, Transformatoren, Mittelspannungsschaltanlagen und fortschrittliche Energiemanagementsysteme umfassen und alle speziell auf die strengen europäischen Sicherheits-, Leistungs- und Netzkompatibilitätsstandards zugeschnitten sind. Als weltweit führender Tier-1-Hersteller von Energiespeichersystemen hat sich Sieyuanis der Bereitstellung von Komplettlösungen im Energiebereich verschrieben. Die BESS-Technologien des Unternehmens wurden von weltweit führenden Institutionen wie Bloomberg NEF, DNV und TÜV geprüft, was die Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei seinen europäischen Partnern stärkt.

„Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Energiesysteme setzen wir uns dafür ein, die Energiewende durch kontinuierliche Innovation voranzutreiben", sagte Zhang Shaobo, General Manager Assistant bei Sieyuan Electric. „Mit weltweit über 10 GWh Erfahrung im Bereich Batteriespeichersysteme betrachten wir Rumänien als strategisches Tor zur Vertiefung unserer Präsenz in ganz Europa. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, lokale Partnerschaften zu stärken und maßgeschneiderte, effektive Lösungen anzubieten, um eine flexible, widerstandsfähige und nachhaltige Energiezukunft in Europa zu fördern."

Informationen zu Sieyuan

Sieyuan Electric, ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung im Bereich Energietechnik, Anlagenbau und Ingenieurdienstleistungen spezialisiert hat, hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden effiziente und zuverlässige Lösungen für Energiesysteme anzubieten. Unter dem Motto „Smarter Power, Better Life" baut Sieyuan seine Präsenz in einem sich rasch wandelnden Energiesektor weiter aus und treibt die digitale Transformation in diesem Bereich aktiv voran. Das Geschäftsfeld des Unternehmens reicht von der Stromübertragung und -verteilung über Energiespeicherung und Automobilelektronik bis hin zum Management von Energieanlagen. Mit hochwertigen Produkten und leistungsstarken Dienstleistungen treibt Sieyuan die Entwicklung nachhaltiger, intelligenter und umweltfreundlicher Stromversorgung voran.

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