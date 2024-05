Sigenergy präsentiert bahnbrechende SigenStor C&I-Lösung auf exklusiver Veranstaltung in Valencia, Spanien

VALENCIA, Spanien, May 15, 2024 /PRNewswire/ -- Sigenergy, ein führender Energieinnovator, war Gastgeber einer exklusiven Veranstaltung in Spanien, auf der seine neuesten Innovationen, die auf den gewerblichen und industriellen Sektor zugeschnitten sind, am 14. Maith bei Vele E Vents in Valencia vorgestellt wurden. Mit über 150 hochrangigen Teilnehmern, darunter Händler, Installateure, Medienvertreter und Branchenführer aus der ganzen Welt, entfachte die Veranstaltung dynamische Diskussionen über die Zukunft der Energiespeicherung.

SigenStors deployed at a Winery in Spain Sigenergy Day Europe 2024

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung war die Besichtigung der bahnbrechenden Sigenergy-Energiespeicherlösung SigenStor in einem bekannten Weingut in der Region Murcia, Spanien. Dieses netzgekoppelte Projekt, das im April 2024 in Betrieb genommen wurde, wurde für eine bekannte spanische Weinkellerei gebaut, die auf eine jahrhundertelange Tradition in der Weinproduktion zurückblicken kann. Mit über 2.000 Hektar Weinbergen in ganz Spanien, von denen einige über 100 Jahre alt sind, produziert die Kellerei renommierte Rotweine von außergewöhnlicher Qualität. Das Weingut ist keineswegs fortschrittsfeindlich, sondern Tradition und Innovation koexistieren auf harmonische Weise, was der Eigentümer Anfang der 2000er Jahre mit der Installation seiner ersten PV-Anlagen vorausschauend zum Ausdruck brachte.

Durch die Erweiterung der bestehenden PV-Anlagen und die Hinzufügung von Speicherlösungen sowie die Aufladung von E-Fahrzeugen trägt man nun dem kontinuierlichen Produktionswachstum des Weinguts Rechnung und begegnet den steigenden Energiekosten. Erreicht wurde dies durch den Einsatz von über 63 SigenStor-Einheiten an drei verschiedenen Standorten rund um das Weingut mit einer Gesamtkapazität von rund 2,88 MWh.

Die Anlage verfügt über drei Sigen EVDC-Lademodule zum kostenlosen Aufladen von Elektrofahrzeugen für die Gäste des Weinguts und ermöglicht eine 25-kW-Schnellladung für Elektrofahrzeuge (1 Stunde/130 km Fahrstrecke), was das Engagement des Weinguts für kohlenstofffreie Initiativen unterstreicht. Die KI-gesteuerten intelligenten Lade- und Entlademodi von Sigen tragen weiter zu den Energiesparbemühungen der Weinkellerei bei.

In C&I-Umgebungen wie dieser ist ein einzelnes SigenStor-Array ideal für Projekte auf MW-Ebene, die eine Parallelschaltung von bis zu 20 Systemen in einem Array mit einer Gesamtkapazität von 960 kWh ermöglichen. All dies kann mit demselben System erreicht werden, das die Installateure auch für Wohnszenarien verwenden. Dies macht SigenStor zur benutzerfreundlichsten und flexibelsten Lösung für Installateure, die sowohl Lösungen für Unternehmen als auch für Privatkunden auf dem Markt anbieten.

Tony Xu, der Gründer und CEO von Sigenergy, hob auf der Veranstaltung das One-for-All-Konzept des Sigenergy-Flaggschiffs SigenStor hervor: "Wir beobachten die Dynamik der Energiespeicherung in den Segmenten Wohnen und C&I, die allmählich die PV-zentrierten Lösungen verdrängen. Wir wollen diesen Wandel in der Branche mit unseren innovativen 5-in-1-Energiespeicherlösungen anführen und sind unserem Kunden sehr dankbar, dass er Sigenergy mit diesem Projekt betraut hat, das zeigt, dass Innovation und Tradition keine Gegensätze sind. In diesem C&I-Szenario kann das SigenStor-System sein volles Potenzial als erstklassige 5-in-1-Lösung auf dem Markt unter Beweis stellen - ob netzgebunden oder netzunabhängig, mit Hilfe unseres Sigen Energy Gateway. Mit seinem modularen Design, das eine unvergleichliche Flexibilität bietet, kann dieselbe SigenStor-Konfiguration verschiedene Anwendungen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich abdecken, unabhängig von Platzbeschränkungen und reduzierten Arbeitskosten."

Die Veranstaltung, die der Besichtigung vorausging, bot interessante Diskussionen mit Branchenexperten von ASEALEN (Asociación Española de Almacenamiento de Energía), Checkwatt/Schweden und EUPD Research/Deutschland, die neue Trends und Herausforderungen im Energiesektor beleuchteten.

Sigenergy wurde kürzlich als einer der Finalisten des Intersolar Awards in der Kategorie Energiespeicher bekannt gegeben und wird auf der diesjährigen Intersolar/ees, Standnummer, seine kommenden Innovationen, auch im Bereich C&I, vorstellen: B1.579.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412899/SigenStors_deployed_winery.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412900/Sigenergy_Day_Europe.jpg