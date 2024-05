Sigenergy présente la solution SigenStor C&I révolutionnaire lors d'un événement exclusif à Valence, en Espagne

VALENCE, Espagne, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Sigenergy, un leader de l'innovation énergétique, a organisé un événement exclusif en Espagne, dévoilant ses dernières innovations adaptées au secteur commercial et industriel (C&I) le 14 mai au Vele E Vents de Valence. Avec plus de 150 participants distingués, dont des distributeurs, des installateurs, des représentants des médias et des dirigeants de l'industrie du monde entier, l'événement a déclenché des discussions dynamiques sur l'avenir du stockage de l'énergie.

L'un des points centraux de l'événement a été la visite sur place de la solution révolutionnaire de stockage d'énergie SigenStor de Sigenergy dans un établissement vinicole emblématique de la région de Murcie, en Espagne. Ce projet en réseau, commandé en avril 2024, a été construit pour un établissement vinicole de premier plan en Espagne, avec un héritage d'un siècle dans le domaine de la production de vin. Avec plus de 2 000 hectares de vignobles en Espagne, dont certains ont plus de 100 ans, la vinerie produit des vins rouges renommés de qualité exceptionnelle. Loin d'être réfractaire au progrès, à la tradition et à l'innovation coexistent harmonieusement au sein de la vinerie, une vision exprimée par le propriétaire au début des années 2000 avec l'installation de ses premières usines photovoltaïques.

En élargissant les systèmes photovoltaïques existants et en ajoutant des solutions de stockage ainsi que la recharge des VE, ils s'adaptent désormais à la croissance continue de la production de l'établissement vinicole et à l'augmentation des coûts énergétiques. Cela a été réalisé grâce au déploiement de plus de 63 unités SigenStor dans trois emplacements différents autour de la vinerie, avec une capacité combinée d'environ 2,88 MWh.

En ce qui concerne les capacités de charge des VE, l'installation comprend 3 modules de charge Sigen EVDC pour la recharge gratuite des VE des clients de la vinerie, ce qui facilite la recharge rapide de 25 kW pour les véhicules électriques (1 heure/130 km de kilométrage), soulignant l'engagement de la vinerie à l'égard des initiatives zéro carbone. Les modes de charge et de décharge intelligents pilotés par l'IA de Sigen renforcent les efforts d'économie d'énergie de la vinerie.

Dans des paramètres C&I comme celui-ci, une seule matrice SigenStor est idéale pour les projets de niveau MW prenant en charge la connexion parallèle de jusqu'à 20 systèmes dans un même réseau, chacun offrant une capacité totale de 960 kWh. Tout cela est réalisable avec le même système que les installateurs utiliseraient pour les scénarios résidentiels. Cela fait de SigenStor la solution la plus conviviale et la plus flexible pour les installateurs, offrant à la fois des solutions C&I et résidentielles sur le marché.

Tony Xu, fondateur et PDG de Sigenergy, a mis en évidence le concept One-for-All du produit phare de Sigenergy, SigenStor, lors de l'événement : « Nous assistons à l'élan du stockage d'énergie dans les segments résidentiels et C&I, supplantant progressivement les solutions axées sur l'énergie photovoltaïque. Nous visons à diriger ce changement industriel avec nos solutions innovantes de stockage d'énergie 5 en 1 et sommes très reconnaissants à notre client d'avoir confié ce projet à Sigenergy, démontrant ainsi que l'innovation et la tradition ne sont pas des concepts contradictoires. Dans ce scénario C&I, le système SigenStor peut démontrer son plein potentiel en tant que première solution 5 en 1 sur le marché, que ce soit sur le réseau ou le micro-réseau, avec l'aide de notre passerelle d'énergie Sigen. Avec sa conception modulaire offrant une flexibilité inégalée, la même configuration SigenStor peut répondre à diverses applications dans les scénarios résidentiels et C&I, indépendamment des restrictions d'espace et de la réduction des coûts de main-d'œuvre. »

L'événement précédant la visite du site a comporté des discussions engageantes dirigées par des experts de l'industrie de l'ASEALEN (Asociación Española de Almacenamiento de Energía), de Checkwatt/Suède et de EUPD Research/Allemagne, qui ont mis en lumière les tendances et les défis émergents dans le secteur de l'énergie.

Sigenergy a récemment été annoncé comme l'un des finalistes du Intersolar Award dans la catégorie Energy Storage et présentera ses prochaines innovations, également dans le secteur C&I, lors de l'Intersolar/ees de cette année, au stand numéro : B1.579.

