Simcere Zaiming collabore avec TargetRx pour introduire un inhibiteur ALK de troisième génération

NANJING, Chine, le 2 sept. 2024 /PRNewswire/ -- Le 2 septembre 2024, Simcere Zaiming, une société d'oncologie innovante du groupe Simcere Pharmaceutical (2096.HK), a annoncé un accord de collaboration avec Shenzhen TargetRx Inc. Ce partenariat porte sur l'inhibiteur de tyrosine kinase à double récepteur ALK/ROS1 TGRX-326, un candidat anti-tumoral en phase clinique.

Selon les termes de l'accord, Simcere Zaiming acquerra les droits commerciaux exclusifs du TGRX-326 en Chine continentale. Ces droits englobent notamment la promotion en marketing, la formulation et l'ajustement de la stratégie, ainsi que le droit d'obtenir des bénéfices pertinents du TGRX-326. TargetRx recevra un premier paiement de plus de 20 millions de dollars. En outre, TargetRx dédommagera Simcere Zaiming pour ses services promotionnels.

Le TGRX-326 est un inhibiteur de troisième génération de la kinase du lymphome anaplasique (ALK) développé indépendamment par TargetRx. Il s'agit d'un petit inhibiteur moléculaire puissant et hautement sélectif qui cible les récepteurs des tyrosine kinases (RTK) de l'ALK et du proto-oncogène 1 c-ROS (ROS1). Cet inhibiteur présente un potentiel thérapeutique important pour les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) positifs au gène de fusion ALK/ROS1, en particulier ceux qui présentent de multiples mutations résistantes à ALK, dont la mutation G1202R.

Lors d'études précliniques et d'un essai clinique de phase 1, le TGRX-326 a démontré une forte activité anti-tumorale et un profil d'innocuité favorable. En outre, la molécule traverse efficacement la barrière hémato-encéphalique, montrant une efficacité exceptionnelle chez les patients atteints de CPNPC avec des métastases cérébrales.

Renhong Tang, président de Simcere Zaiming, déclare : « Nous sommes heureux de collaborer avec TargetRx sur une nouvelle thérapie à double cible pour le cancer du poumon, une tumeur maligne majeure sur laquelle Simcere Zaiming se concentre stratégiquement. Ce partenariat permettra d'améliorer encore notre portefeuille de produits innovants. La fusion ALK/ROS1 est une mutation génétique critique dans le cancer du poumon non à petites cellules. Les progrès des thérapies ciblées ont considérablement amélioré les taux de survie de ces patients. Cependant, la nécessité de nouveaux traitements plus efficaces et capables de vaincre la résistance aux médicaments reste importante. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec TargetRx afin de fournir aux patients chinois atteints de cancer du poumon des options thérapeutiques plus efficaces dès que possible. »

Yihan Wang, président de TargetRx, explique : « TGRX-326 est une nouvelle molécule anti-tumorale potentiellement la meilleure de sa catégorie, développée indépendamment par TargetRx. Il s'agit d'un inhibiteur de l'ALK de troisième génération en phase avancée de développement clinique qui pourrait offrir une meilleure option aux patients. Nous pensons qu'avec le soutien de Simcere Zaiming, nous serons en mesure de mettre rapidement ce produit sur le marché. TargetRx vise à fournir en permanence des thérapies innovantes qui transformeront la vie des patients atteints de cancer. »

À propos de Simcere Zaiming

Simcere Zaiming, une filiale biopharmaceutique axée sur l'oncologie de Simcere Pharmaceutical Group Limited (HKEX: 2096), a été créé en 2023. L'entreprise se consacre au développement de thérapies innovantes pour répondre aux besoins cliniques non satisfaits des patients atteints de cancer dans le monde entier. Avec un portefeuille de R&D solide et innovant comprenant des actifs cliniques distincts, Simcere Zaiming a lancé avec succès plusieurs produits en Chine, notamment COSELA®, Endostar®, Enweida® et Enlituo®. L'entreprise est déterminée à offrir des options thérapeutiques potentiellement transformatrices aux patients atteints de cancer dans le monde entier grâce à ses capacités internes de R&D, de fabrication et de commercialisation, complétées par des collaborations stratégiques avec des partenaires de premier plan dans le domaine des thérapies anticancéreuses.

À propos de TargetRx

TargetRx est une société de R&D pharmaceutique de haute technologie au stade clinique, axée sur le développement de thérapies ciblées de nouvelle génération pour les patients atteints de cancer, en particulier ceux qui sont résistants ou réfractaires aux traitements actuels. TargetRx a mis au point une série de plates-formes de découverte de médicaments à petites molécules à la pointe de la technologie et efficaces, qui combinent des capacités de recherche et de développement innovantes pour la conception, le criblage, l'évaluation et l'optimisation des médicaments. Depuis sa création, TargetRx a obtenu plus de 170 brevets des autorités chinoises, américaines, européennes, japonaises et d'autres régions. Plusieurs composés potentiels, les meilleurs de leur catégorie, se trouvent à différents stades d'essais cliniques multinationaux.