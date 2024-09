Simcere Zaiming werkt samen met TargetRx aan de introductie van een derde generatie ALK-remmer

NANJING, China, 2 september 2024 /PRNewswire/ -- Op 2 september 2024 kondigde Simcere Zaiming, een innovatief oncologiebedrijf onder Simcere Pharmaceutical Group (2096.HK), een samenwerkingsovereenkomst aan met Shenzhen TargetRx Inc. De samenwerking richt zich op de ALK/ROS1 dual receptor tyrosinekinaseremmer TGRX-326, een kandidaat in de klinische fase in de strijd tegen tumoren.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst verwerft Simcere Zaiming de exclusieve commerciële rechten op TGRX-326 op het Chinese vasteland. Deze rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, marketingpromotie, formulering en aanpassing van de strategie en het recht op het verkrijgen van relevante voordelen van TGRX-326. TargetRx ontvangt een eerste betaling van meer dan $ 20 miljoen. Daarnaast zal TargetRx Simcere Zaiming vergoeden voor promotionele diensten.

TGRX-326 is een derde generatie anaplastisch lymfoom kinase (ALK)-remmer, onafhankelijk ontwikkeld door TargetRx. Het is een krachtige en zeer selectieve remmer van kleine moleculen die zich richt tegen ALK en c-ROS proto-oncogen 1 (ROS1) receptortyrosinekinasen (RTK's). Deze remmer heeft een aanzienlijk therapeutisch potentieel voor ALK/ROS1-fusiegen-positieve niet-kleincellig longkanker (NSCLC)-patiënten, met name patiënten met meerdere ALK-resistente mutaties, waaronder G1202R.

In preklinische studies en een Fase 1 klinische studie vertoonde TGRX-326 robuuste anti-tumoractiviteit en een gunstig veiligheidsprofiel. Bovendien passeert de molecule effectief de bloed-hersenbarrière, waardoor het een uitzonderlijke werkzaamheid vertoont bij NSCLC-patiënten met hersenmetastasen.

Dr. Renhong Tang, voorzitter van Simcere Zaiming, zei: "We zijn verheugd om samen met TargetRx te werken aan een nieuwe dual-targeted therapie voor longkanker, een belangrijke kwaadaardige aandoening waarop Simcere Zaiming zich strategisch richt. Dit partnerschap zal onze innovatieve productportfolio verder versterken. ALK/ROS1-fusie is een kritieke genetische mutatie in niet-kleincellige longkanker. De vooruitgang van doelgerichte therapieën heeft de overlevingskansen van deze patiënten aanzienlijk verbeterd. Er blijft echter een grote behoefte bestaan aan nieuwe behandelingen met een betere werkzaamheid en het vermogen om resistentie tegen geneesmiddelen te overwinnen. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met TargetRx om Chinese longkankerpatiënten zo snel mogelijk meer doeltreffende behandelingsopties te bieden."

Dr. Yihan Wang, voorzitter van TargetRx, zei: "TGRX-326 is een potentieel best-in-class nieuwe anti-tumormolecule, die onafhankelijk werd ontwikkeld door TargetRx. Het is een derde generatie ALK-remmer die zich in een vergevorderd stadium van klinische ontwikkeling bevindt en die mogelijk een betere optie biedt voor patiënten. We zij, van oordeel dat we met de steun van Simcere Zaiming dit product snel op de markt kunnen brengen. TargetRx streeft ernaar om voortdurend innovatieve therapieën te leveren die het leven van kankerpatiënten zullen veranderen."

Over Simcere Zaiming

Simcere Zaiming, een oncologie-gerichte biofarmaceutische dochteronderneming van Simcere Pharmaceutical Group Limited (HKEX: 2096), werd opgericht in 2023. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van baanbrekende therapieën om tegemoet te komen aan de onvervulde klinische behoeften van kankerpatiënten wereldwijd. Simcere Zaiming heeft een robuuste en innovatieve O&O-pijplijn met duidelijke klinische resultaten en heeft met succes verschillende producten in China gelanceerd, waaronder COSELA®, Endostar®, Enweida® en Enlituo®. Het bedrijf is vastbesloten om kankerpatiënten wereldwijd potentieel transformerende behandelingsopties te bieden via zijn interne R&D-, productie- en commercialisatiemogelijkheden, aangevuld met strategische samenwerkingen met toonaangevende partners in kankertherapieën.

Over TargetRx

TargetRx is een hightech farmaceutisch R&D-bedrijf in een klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling van volgende generatie doelgerichte therapieën voor kankerpatiënten, met name voor patiënten die resistent of refractair zijn tegen de huidige behandelingen. TargetRx heeft een reeks geavanceerde en efficiënte platforms voor het ontdekken van kleine moleculen ontwikkeld, die innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden combineren voor het ontwerpen, screenen, evalueren en optimaliseren van geneesmiddelen. Sinds de oprichting heeft TargetRx meer dan 170 patenten verkregen van autoriteiten in China, de VS, Europa, Japan en andere regio's. Verschillende potentiële 'best-in-class' samenstellingen bevinden zich in verschillende stadia van multinationaal klinisch onderzoek.