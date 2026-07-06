SINEXCEL étend son écosystème européen de stockage d'énergie lors du salon Intersolar Europe 2026, renforçant ainsi son engagement à long terme vis-à-vis de l'Europe

MUNICH, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon Intersolar Europe 2026, SINEXCEL (300693.SZ) a réaffirmé son engagement à long terme sur le marché européen en lançant son système de conversion de puissance (PCS) à grande échelle, StellaON 1250K/1575K, qui intègre des dispositifs Infineon, ainsi qu'une série de partenariats stratégiques visant à renforcer la conformité aux normes locales, les services et les capacités de réalisation de projets à travers l'Europe. Ces initiatives contribuent à l'extension de l'écosystème européen de stockage d'énergie de SINEXCEL et prennent en charge l'accélération du déploiement de solutions de stockage à grande échelle.

SINEXCEL Expands European Energy Storage Ecosystem at Intersolar Europe 2026, Reinforcing Its Long-Term Commitment to Europe

À la pointe du stockage à grande échelle nouvelle génération en Europe

Conçue pour le marché européen du stockage d'énergie en pleine évolution, la solution StellaON 1250K/1575K répond aux exigences croissantes du secteur en matière de résilience environnementale, d'adaptabilité au réseau et d'efficacité tout au long du cycle de vie. Le PCS intègre les modules de puissance EconoDUAL™3 avancés d'Infineon, offrant un fonctionnement à pleine puissance de 55 °C, une capacité de formation de réseau, ainsi qu'un rendement de charge de 98,5 % pour les applications à grande échelle, contribuant ainsi à la transition de l'Europe vers des systèmes électriques comportant une forte part d'énergies renouvelables.

Renforcement de la conformité et de la cybersécurité

Alors que la conformité réglementaire devient une condition préalable essentielle au financement de projets en Europe, SINEXCEL continue de renforcer sa position en collaborant étroitement avec les principaux organismes de certification.

En collaboration avec TÜV SÜD, StellaON a obtenu des certifications européennes essentielles en matière de réseau et de sécurité. Les deux entreprises ont également signé un accord stratégique visant à renforcer la cybersécurité en vue de se conformer aux exigences de le règlement Cyber Resilience Act (CRA), ainsi qu'à celles de la directive NIS2.

Par ailleurs, TÜV NORD a officiellement délivré la certification de conformité aux codes de réseau polonais pour le système de conversion de puissance (PCS) SINEXCEL de 1 725 kW, élargissant ainsi encore davantage la couverture de conformité de l'entreprise dans toute l'Europe.

Mise en place d'un réseau paneuropéen de services et d'assistance tout au long du cycle de vie

Afin de garantir la fiabilité à long terme de ses projets, SINEXCEL étend son réseau de services localisés à travers l'Europe, en renforçant ses capacités en matière de maintenance, de pièces détachées et d'intervention rapide.

Un partenariat avec Eco Service GmbH— un prestataire technique sur site présent dans plus de douze pays et disposant d'un centre de pièces détachées en Allemagne — se charge de la maintenance et du stockage sur tout le continent européen.

Un accord complémentaire conclu avec Sagacity International Hk Limited, prévoit la mise en place d'activités de maintenance dédiées en Slovaquie et en Allemagne.

Pour ce qui est de la mise en œuvre des projets, SINEXCEL a également élargi son champ d'action opérationnel. L'entreprise a signé un accord historique avec Tesla Energy Holding, un fabricant et intégrateur tchèque de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), en vue de la mise en œuvre de projets BESS à grande échelle. Par ailleurs, des alliances stratégiques avec InterConti Trading s.r.o. et Nota Energy permettront d'associer les PCS à haut rendement de SINEXCEL à une intégration système de pointe.

Ensemble, ces partenariats forment un écosystème paneuropéen garantissant un accompagnement tout au long du cycle de vie.

À propos de SINEXCEL

Fondé en 2007, SINEXCEL est à l'avant-garde du stockage de l'énergie, de la recharge des véhicules électriques et des solutions de qualité énergétique. Avec une capacité de stockage installée de 17 GW, 200 000 bornes de recharge CC pour véhicules électriques et près de 20 millions d'ampères de filtres harmoniques actifs déployés, SINEXCEL s'associe aux leaders du secteur pour soutenir l'autonomie énergétique.

Contact : [email protected]