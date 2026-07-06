SINEXCEL запускает StellaON 1250K/1575K для продвижения энергосбережения в Европе

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SINEXCEL

Jul 06, 2026, 10:11 ET

МЮНХЕН, 6 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке Intersolar Europe 2026 компания SINEXCEL (300693.SZ) представила систему StellaON 1250K/1575K PCS, интегрирующую устройства Infineon для удовлетворения растущих потребностей Европы в экологической устойчивости, стабильности энергосистемы и экономике жизненного цикла, максимизируя ценность энергии за счет универсальной адаптации.

Универсальная адаптивность в суровых средах, нагрузках и сетях

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SINEXCEL Launches StellaON 1250K/1575K to Advance Utility-Scale Energy Storage in Europe
SINEXCEL Launches StellaON 1250K/1575K to Advance Utility-Scale Energy Storage in Europe

Построенная на концепции универсальной адаптивности, система StellaON спроектирована для надежной работы в суровых условиях, требовательных сетях и крупномасштабных приложениях.

Работая на модулях Infineon EconoDUAL™3 с низким тепловым сопротивлением, StellaON 1250K/1575K обеспечивает непрерывную бескомпромиссную производительность при 55°C— на 10°C выше среднего показателя по отрасли, устраняя снижение мощности на 15%-20% при одновременном снижении затрат на габариты до 20%.

Разработанная с корпусом IP65 и антикоррозийным классом C5, система безупречно работает в экстремальных климатических условиях, сохраняя при этом уровень шума до 65 дБ для строгих европейских городских разрешений.

Для поддержки растущих требований Европы к сетям, включая NC RfG 2.0, StellaON имеет возможность формирования сети с режимами PQ, VF, VSG и SVG, поддерживает 1,5-кратную перегрузку в течение 60 секунд (по сравнению с 1,2-кратным средним показателем по отрасли), обеспечивает производительность формирования сети в масштабе ГВт и возможность холодного пуска, а также позволяет четырем блокам переменного/постоянного тока работать параллельно, обеспечивая большую масштабируемость, избыточность и устойчивость сети для крупномасштабных развертываний.

Разблокирование эффективности жизненного цикла

Истинная полезность доказана с течением времени.

StellaON достигает максимального КПД при полной нагрузке 98,5% и коэффициента полезного действия в оба конца 0,6%, что значительно снижает приведенную стоимость хранения (LCOS).

Модульные конфигурации охватывают от 1 до 8 часов, плавно масштабируясь от 20 футов 2,5 МВт до 40 футов 12,5 МВт станций среднего напряжения.

Для эксплуатации и технического обслуживания инновационная самоочищающаяся конструкция сокращает эксплуатационные расходы на 15% в течение всего срока службы. Система имеет среднюю наработку на отказ (MTBF), превышающую 300 000 часов, обеспечивающую 99% времени безотказной работы, с заменой ключевых компонентов менее чем за один час и полной заменой PCS менее чем за два часа.

Глобальные развертывания подтверждают готовность рынка

После успешного подключения к сети во Вьетнаме в марте 2026 года, где компания продемонстрировала надежную работу в условиях экстремальной жары и влажности, система StellaON получила более 500 МВт заказов в первом полугодии 2026 года, при этом более 15 проектов в настоящее время находятся в стадии развертывания в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке.

Решение соответствует стандартам энергосетей Германии, Польши, Нидерландов, Бельгии и Румынии, а в ближайшее время появятся сертификаты Испании и США.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является одним из пионером в области систем накопления и хранения энергии, зарядной инфраструктуры для электромобилей и решений по обеспечению качества электроэнергии. Имея в своем активе мощности для хранения 17 ГВт энергии, 200.000 установленных зарядных устройств постоянного тока для электромобилей и почти 20 млн ампер установленных активных фильтров гармоник, SINEXCEL сотрудничает с ведущими компаниями отрасли, способствуя развитию энергетической независимости.

Контакты: [email protected]

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