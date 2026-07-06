SINEXCEL rozwija europejski ekosystem magazynowania energii podczas targów Intersolar Europe 2026, potwierdzając długoterminowe zobowiązanie do działania na rynku europejskim

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SINEXCEL

Jul 06, 2026, 08:49 ET

MONACHIUM, 6 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Intersolar Europe 2026 firma SINEXCEL (300693.SZ) potwierdziła swoje długofalowe zobowiązanie do działania na rynku europejskim, prezentując przeznaczony do wielkoskalowych magazynów energii przekształtnik PCS StellaON 1250K/1575K na bazie podzespołów firmy Infineon, a także zawierając szereg strategicznych partnerstw wzmacniających lokalne możliwości w zakresie zgodności z przepisami, obsługi serwisowej oraz realizacji inwestycji w całej Europie. Działania te stanowią kolejny krok w rozbudowie europejskiego ekosystemu magazynowania energii firmy SINEXCEL i mają wspierać szybsze wdrażanie wielkoskalowych systemów magazynowania energii.

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SINEXCEL Expands European Energy Storage Ecosystem at Intersolar Europe 2026, Reinforcing Its Long-Term Commitment to Europe
SINEXCEL Expands European Energy Storage Ecosystem at Intersolar Europe 2026, Reinforcing Its Long-Term Commitment to Europe

Nowa generacja wielkoskalowych magazynów energii dla Europy

Opracowany z myślą o dynamicznie rozwijającym się europejskim rynku magazynowania energii StellaON 1250K/1575K odpowiada na rosnące wymagania dotyczące odporności na trudne warunki środowiskowe, elastycznej współpracy z siecią elektroenergetyczną oraz wysokiej efektywności w całym cyklu życia instalacji. Przekształtnik PCS wykorzystuje zaawansowane moduły mocy EconoDUAL™3 firmy Infineon, umożliwiając pracę z pełną mocą przy temperaturze otoczenia do 55°C, obsługę funkcji formowania sieci (grid-forming) oraz osiąganie sprawności 98,5% przy pełnym obciążeniu. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o wielkoskalowych magazynach energii wspierających transformację europejskiej elektroenergetyki w kierunku systemów opartych w coraz większym stopniu na odnawialnych źródłach energii.

Wzmocnienie zgodności z przepisami i cyberbezpieczeństwa

W obliczu rosnącego znaczenia zgodności z wymaganiami regulacyjnymi jako jednego z kluczowych warunków finansowania inwestycji energetycznych w Europie, SINEXCEL konsekwentnie umacnia swoją pozycję poprzez współpracę z renomowanymi jednostkami certyfikującymi.

We współpracy z TÜV SÜD przekształtnik StellaON uzyskał kluczowe europejskie certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami dotyczącymi przyłączania do sieci elektroenergetycznej oraz bezpieczeństwa. Obie firmy podpisały również strategiczne porozumienie dotyczące rozwoju rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w związku z wdrażaniem unijnego rozporządzenia w sprawie cyberodporności (CRA) oraz wymogów dyrektywy NIS2.

Z kolei TÜV NORD oficjalnie przyznał certyfikat zgodności z polskim kodeksem sieciowym dla przekształtnika PCS SINEXCEL o mocy 1725 kW, rozszerzając zakres zgodności produktów firmy z wymaganiami obowiązującymi na rynkach europejskich.

Budowa ogólnoeuropejskiej sieci serwisowej i wsparcia przez cały cykl życia instalacji

Aby zapewnić długoterminową niezawodność realizowanych inwestycji, SINEXCEL rozwija lokalny ekosystem serwisowy w Europie, wzmacniając zaplecze w zakresie utrzymania ruchu, dostępności części zamiennych oraz szybkiego reagowania na potrzeby klientów.

Partnerstwo z Eco Service GmbH - dostawcą usług technicznych działającym w ponad dwunastu krajach oraz dysponującym centralnym magazynem części zamiennych w Niemczech - zapewnia kompleksowe wsparcie serwisowe i logistyczne na terenie całej Europy.

Dodatkowo zawarto porozumienie z Sagacity International HK Limited, na mocy którego powstaną wyspecjalizowane centra obsługi serwisowej na Słowacji i w Niemczech.

W obszarze realizacji inwestycji SINEXCEL rozszerzył również współpracę operacyjną. Firma podpisała przełomową umowę z Tesla Energy Holding - czeską spółką zajmującą się montażem i integracją systemów magazynowania energii bateryjnej (BESS) - dotyczącą realizacji wielkoskalowych inwestycji wykorzystujących technologie BESS. Ponadto strategiczne partnerstwa z InterConti Trading s.r.o. oraz Nota Energy umożliwią połączenie wysokosprawnych przekształtników PCS firmy SINEXCEL z zaawansowaną integracją systemów.

Partnerstwa te tworzą ogólnoeuropejski ekosystem zapewniający kompleksowe wsparcie inwestycji na każdym etapie ich cyklu życia.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 17 GW, 200 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, działając na rzecz zapewnienia wolności energetycznej.

Kontakt: [email protected]

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