Spoločnosť SINEXCEL na veľtrhu Intersolar Europe 2026 rozširuje európsky ekosystém skladovania energie a posilňuje tak svoj dlhodobý záväzok voči Európe

News provided by

SINEXCEL

Jul 06, 2026, 11:59 ET

MNÍCHOV, 6. júla 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu Intersolar Europe 2026 spoločnosť SINEXCEL (300693.SZ) prehĺbila svoj dlhodobý záväzok voči európskemu trhu uvedením svojho systému premeny energie (PCS) pre veľké siete, StellaON 1250K/1575K, ktorý integruje zariadenia Infineon, spolu so sériou strategických partnerstiev posilňujúcich lokalizované možnosti dodržiavania predpisov, služieb a realizácie projektov v celej Európe. Tieto iniciatívy ďalej rozširujú európsky ekosystém skladovania energie spoločnosti SINEXCEL a podporujú urýchlenie zavádzania skladovania energie na úrovni rozsiahlej energetickej siete.

Continue Reading
SINEXCEL Expands European Energy Storage Ecosystem at Intersolar Europe 2026, Reinforcing Its Long-Term Commitment to Europe
SINEXCEL Expands European Energy Storage Ecosystem at Intersolar Europe 2026, Reinforcing Its Long-Term Commitment to Europe

Napredovanie v oblasti skladovania energie novej generácie pre veľké siete v Európe

Systém StellaON 1250K/1575K, vyvinutý pre rozvíjajúci sa európsky trh so skladovaním energie, rieši rastúce požiadavky odvetvia na environmentálnu odolnosť, prispôsobivosť siete a efektívnosť životného cyklu. Systém PCS integruje pokročilé výkonové moduly EconoDUAL™3 od spoločnosti Infineon, ktoré umožňujú prevádzku na plný výkon pri teplote 55 °C, formovanie siete a 98,5 % účinnosť pri plnom zaťažení pre aplikácie v rozsiahlych energetických sieťach, čím podporujú prechod Európy na systémy s vysokou spotrebou energie z obnoviteľných zdrojov.

Posilnenie dodržiavania predpisov a kybernetickej bezpečnosti

Keďže súlad s predpismi sa stáva kľúčovým predpokladom pre financovanie projektov v Európe, spoločnosť SINEXCEL naďalej posilňuje svoju pozíciu prostredníctvom úzkej spolupráce s poprednými certifikačnými orgánmi.

Spolu so spoločnosťou TÜV SÜD získal systém StellaON dôležité európske certifikáty pre rozvodnú sieť a bezpečnosť. Obe spoločnosti tiež podpísali strategickú dohodu o zlepšení kybernetickej bezpečnosti v rámci prípravy na požiadavky aktu o kybernetickej bezpečnosti EÚ (CRA) a smernice o kybernetickej bezpečnosti (NIS2).

Medzitým spoločnosť TÜV NORD oficiálne udelila certifikáciu zhody s poľskými sieťovými predpismi pre systém premeny energie SINEXCEL s výkonom 1 725 kW, čím sa ďalej rozšírila pôsobnosť spoločnosti v oblasti zhody v celej Európe.

Budovanie celoeurópskej siete služieb a podpory životného cyklu

Aby sa zabezpečila dlhodobá spoľahlivosť projektov, spoločnosť SINEXCEL rozširuje svoj lokalizovaný servisný ekosystém po celej Európe, čím zlepšuje údržbu, dostupnosť náhradných dielov a svoje spôsobilosti v oblasti rýchlej reakcie.

Partnerstvo so spoločnosťou Eco Service GmbH – poskytovateľom technických služieb na mieste, ktorý pôsobí vo viac ako dvanástich krajinách a má aj centrum náhradných dielov v Nemecku – zaručuje komplexnú údržbu a skladovú podporu na celom európskom kontinente.

Dodatočnou dohodou so spoločnosťou Sagacity International Hk Limited sa zavádzajú špecializované prevádzky údržby na Slovensku a v Nemecku.

V oblasti realizácie projektov spoločnosť SINEXCEL rozšírila aj svoje prevádzkové dodávky. Spoločnosť podpísala prelomovú zmluvu so spoločnosťou Tesla Energy Holding, českým montážnym a integračným dodávateľom batériových systémov skladovania energie (BESS), o realizácii projektov BESS v rozsiahlejšej energetickej sieti. Strategické aliancie so spoločnosťami InterConti Trading s.r.o. a Nota Energy navyše spoja vysokoúčinné systémy premeny energie od spoločnosti SINEXCEL s pokročilou systémovou integráciou.

Tieto partnerstvá spolu tvoria celoeurópsky ekosystém, ktorý zabezpečuje komplexnú podporu životného cyklu.

O spoločnosti SINEXCEL

Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a je priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektrických vozidiel a riešení kvality elektrickej energie. S inštalovaným úložiskom s kapacitou 17 GW, 200 000 nabíjačkami pre elektrické vozidlá s jednosmerným prúdom a takmer 20 miliónmi ampérov aktívneho harmonického filtra (AHF) spoločnosť SINEXCEL spolupracuje s lídrami v odvetví, aby posilnila energetickú nezávislosť.

Kontakt: [email protected]

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

SINEXCEL étend son écosystème européen de stockage d'énergie lors du salon Intersolar Europe 2026, renforçant ainsi son engagement à long terme vis-à-vis de l'Europe

SINEXCEL étend son écosystème européen de stockage d'énergie lors du salon Intersolar Europe 2026, renforçant ainsi son engagement à long terme vis-à-vis de l'Europe

Lors du salon Intersolar Europe 2026, SINEXCEL (300693.SZ) a réaffirmé son engagement à long terme sur le marché européen en lançant son système de...
SINEXCEL запускает StellaON 1250K/1575K для продвижения энергосбережения в Европе

SINEXCEL запускает StellaON 1250K/1575K для продвижения энергосбережения в Европе

На выставке Intersolar Europe 2026 компания SINEXCEL (300693.SZ) представила систему StellaON 1250K/1575K PCS, интегрирующую устройства Infineon для...
More Releases From This Source

Explore

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Utilities

Utilities

Alternative Energies

Alternative Energies

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics