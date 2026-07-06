Spoločnosť SINEXCEL na veľtrhu Intersolar Europe 2026 rozširuje európsky ekosystém skladovania energie a posilňuje tak svoj dlhodobý záväzok voči Európe
News provided bySINEXCEL
Jul 06, 2026, 11:59 ET
MNÍCHOV, 6. júla 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu Intersolar Europe 2026 spoločnosť SINEXCEL (300693.SZ) prehĺbila svoj dlhodobý záväzok voči európskemu trhu uvedením svojho systému premeny energie (PCS) pre veľké siete, StellaON 1250K/1575K, ktorý integruje zariadenia Infineon, spolu so sériou strategických partnerstiev posilňujúcich lokalizované možnosti dodržiavania predpisov, služieb a realizácie projektov v celej Európe. Tieto iniciatívy ďalej rozširujú európsky ekosystém skladovania energie spoločnosti SINEXCEL a podporujú urýchlenie zavádzania skladovania energie na úrovni rozsiahlej energetickej siete.
Napredovanie v oblasti skladovania energie novej generácie pre veľké siete v Európe
Systém StellaON 1250K/1575K, vyvinutý pre rozvíjajúci sa európsky trh so skladovaním energie, rieši rastúce požiadavky odvetvia na environmentálnu odolnosť, prispôsobivosť siete a efektívnosť životného cyklu. Systém PCS integruje pokročilé výkonové moduly EconoDUAL™3 od spoločnosti Infineon, ktoré umožňujú prevádzku na plný výkon pri teplote 55 °C, formovanie siete a 98,5 % účinnosť pri plnom zaťažení pre aplikácie v rozsiahlych energetických sieťach, čím podporujú prechod Európy na systémy s vysokou spotrebou energie z obnoviteľných zdrojov.
Posilnenie dodržiavania predpisov a kybernetickej bezpečnosti
Keďže súlad s predpismi sa stáva kľúčovým predpokladom pre financovanie projektov v Európe, spoločnosť SINEXCEL naďalej posilňuje svoju pozíciu prostredníctvom úzkej spolupráce s poprednými certifikačnými orgánmi.
Spolu so spoločnosťou TÜV SÜD získal systém StellaON dôležité európske certifikáty pre rozvodnú sieť a bezpečnosť. Obe spoločnosti tiež podpísali strategickú dohodu o zlepšení kybernetickej bezpečnosti v rámci prípravy na požiadavky aktu o kybernetickej bezpečnosti EÚ (CRA) a smernice o kybernetickej bezpečnosti (NIS2).
Medzitým spoločnosť TÜV NORD oficiálne udelila certifikáciu zhody s poľskými sieťovými predpismi pre systém premeny energie SINEXCEL s výkonom 1 725 kW, čím sa ďalej rozšírila pôsobnosť spoločnosti v oblasti zhody v celej Európe.
Budovanie celoeurópskej siete služieb a podpory životného cyklu
Aby sa zabezpečila dlhodobá spoľahlivosť projektov, spoločnosť SINEXCEL rozširuje svoj lokalizovaný servisný ekosystém po celej Európe, čím zlepšuje údržbu, dostupnosť náhradných dielov a svoje spôsobilosti v oblasti rýchlej reakcie.
Partnerstvo so spoločnosťou Eco Service GmbH – poskytovateľom technických služieb na mieste, ktorý pôsobí vo viac ako dvanástich krajinách a má aj centrum náhradných dielov v Nemecku – zaručuje komplexnú údržbu a skladovú podporu na celom európskom kontinente.
Dodatočnou dohodou so spoločnosťou Sagacity International Hk Limited sa zavádzajú špecializované prevádzky údržby na Slovensku a v Nemecku.
V oblasti realizácie projektov spoločnosť SINEXCEL rozšírila aj svoje prevádzkové dodávky. Spoločnosť podpísala prelomovú zmluvu so spoločnosťou Tesla Energy Holding, českým montážnym a integračným dodávateľom batériových systémov skladovania energie (BESS), o realizácii projektov BESS v rozsiahlejšej energetickej sieti. Strategické aliancie so spoločnosťami InterConti Trading s.r.o. a Nota Energy navyše spoja vysokoúčinné systémy premeny energie od spoločnosti SINEXCEL s pokročilou systémovou integráciou.
Tieto partnerstvá spolu tvoria celoeurópsky ekosystém, ktorý zabezpečuje komplexnú podporu životného cyklu.
O spoločnosti SINEXCEL
Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a je priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektrických vozidiel a riešení kvality elektrickej energie. S inštalovaným úložiskom s kapacitou 17 GW, 200 000 nabíjačkami pre elektrické vozidlá s jednosmerným prúdom a takmer 20 miliónmi ampérov aktívneho harmonického filtra (AHF) spoločnosť SINEXCEL spolupracuje s lídrami v odvetví, aby posilnila energetickú nezávislosť.
Kontakt: [email protected]
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