Singapore Airlines s'associe à Tata Communications pour améliorer l'expérience de leurs clients les plus exigeants

Signature d'un accord pluriannuel pour des solutions numériques intelligentes et intuitives

SINGAPOUR et MUMBAI, Inde, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitateur mondial de l'écosystème numérique et Singapore Airlines Limited (SIA), la compagnie aérienne nationale de Singapour, ont annoncé la signature d'un accord pluriannuel pour transformer les outils de communication et de collaboration des compagnies aériennes afin de stimuler la productivité des employés et d'améliorer l'expérience utilisateur.

SIA et Tata Communications ont une association fructueuse de longue date qui s'est renforcée au fil des ans. Cette nouvelle initiative de transformation lancée sur la plateforme GlobalRapide de Tata Communications permet aux utilisateurs de SIA d'être connectés et de collaborer à tout moment et partout dans le monde.

« Nous sommes très fiers de notre relation de longue date avec Singapore Airlines. En tant qu'acteur mondial des technologies de communication, nous avons le privilège d'être choisis comme leur partenaire dans le progrès alors qu'ils émergent plus forts que jamais et s'efforcent de créer de nouvelles références en matière d'expérience client », a déclaré Amitabh Sarkar, vice-président directeur de la division Asie-Pacifique et Japon — Entreprise, Tata Communications.

Tata Communications travaille avec SIA depuis cinq ans et, en plus des solutions susmentionnées, le SDWAN IZOTM de Tata Communications permet également à SIA d'effectuer un routage intelligent des appels clients vers ses centres de service client internationaux, assurant une expérience client fluide.

De plus, les plateformes de collaboration SIA pour les pilotes et le personnel de cabine sont également alimentées par Tata Communications MOVE, permettant à l'équipage de vivre une expérience globale et toujours connectée. La connectivité cellulaire intelligente mondiale de MOVE facilite un échange rapide et sécurisé des données essentielles sur les vols et les passagers sur les tablettes des pilotes et de l'équipage, ce qui permet d'accélérer la rotation des vols et d'améliorer la ponctualité tout en réalisant des économies de coûts importantes par rapport à la solution d'itinérance de données traditionnelle.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM ; BSE: 500483) est un fournisseur d'écosystème numérique mondial qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tatacommunications.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains mots et certaines déclarations du présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, y compris celles relatives à la situation financière prévue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, au développement futur de ses activités et à l'économie générale en Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris des facteurs financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que des facteurs liés à la croissance de l'industrie et aux projections des tendances, qui peuvent faire que les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité d'achever avec succès les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information pour soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission d'appels ; l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité à intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup échappent au contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque exposés dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles sur www.tatacommunications.com . Tata Communications n'est pas tenue de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et rejette expressément toute obligation à cet égard.

© 2023 Tata Communications Ltd. Tous droits réservés.

TATA COMMUNICATIONS et TATA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tata Sons Private Limited en Inde et dans certains pays.