Sinopec annonce une prise de participation de 1,25 % au capital du projet d'expansion du gisement de GNL de Nord au Qatar

DOHA, Qatar, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a signé un accord de participation au capital avec QatarEnergy le 12 avril pour 1,25 % des parts du projet d'expansion du projet North Field East (NFE), qui est actuellement le plus grand projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde.

L'événement marque une nouvelle étape importante après que Sinopec et QatarEnergy ont conclu un accord d'achat et de vente de GNL à long terme de 27 ans en novembre 2022 pour la fourniture annuelle de 4 millions de tonnes de GNL à Sinopec et qu'ils sont parvenus à une coopération intégrée sur le projet d'expansion du NFE.

Le président de Sinopec, Ma Yongsheng, et le ministre d'État qatari aux Affaires énergétiques, président-directeur général de QatarEnergy, S.E. Saad Sherida Al-Kaabi, ont officiellement signé l'accord lors d'une cérémonie de signature au siège de QatarEnergy à Doha.

« QatarEnergy, l'un des principaux producteurs de GNL au monde, est l'un des partenaires les plus importants de Sinopec. La coopération entre les deux entreprises renforcera davantage l'optimisation du modèle chinois de consommation d'énergie et améliorera la sécurité, la stabilité et la fiabilité de l'approvisionnement en énergie propre. Grâce aux solides fondements de notre partenariat, nous espérons explorer de nouvelles possibilités de collaboration dans le secteur du GNL et élargir de nouveaux terrains de coopération pour réaliser des progrès mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant », a déclaré Ma Yongsheng.

Saad Sherida Al-Kaabi a indiqué que la Chine est l'un des plus importants marchés mondiaux du gaz naturel et un marché clé pour les produits énergétiques du Qatar. L'accord de participation au capital a rempli la promesse de QatarEnergy d'approfondir les relations avec les principaux clients de GNL, en particulier sur le développement de partenariats stratégiques à long terme avec les principaux clients mondiaux comme Sinopec. Sinopec est la première partie prenante asiatique du projet NFE et l'événement constitue un modèle de coopération entre la Chine et le Qatar.

Avec un investissement total de 28,75 milliards de dollars, le projet NFE devrait porter le volume annuel d'exportation de GNL du Qatar de 77 millions de tonnes à 110 millions de tonnes.

Les partenariats entre Sinopec et QatarEnergy aideront à répondre à la demande de gaz naturel sur le marché chinois et continueront de faire progresser le développement d'une énergie verte bas carbone, sûre et durable.

