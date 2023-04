SINOPEC übernimmt 1,25 Prozent Aktien am LNG-Expansionsprojekt North Field East in Katar

DOHA, Katar, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „SINOPEC") hat am 12. April eine Aktienbeteiligungsvereinbarung mit QatarEnergy unterzeichnet, um 1,25 Prozent Anteile am Expansionsprojekt North Field East (NFE) in Katar zu erwerben, das derzeit das größte Flüsiggas(LNG)-Projekt der Welt ist.

Dieses Ereignis markiert einen weiteren Meilenstein, nachdem SINOPEC und QatarEnergy im November 2022 eine 27-jährige langfristige LNG-Kauf- und Verkaufsvereinbarung über die jährliche Lieferung von 4 Millionen Tonnen LNG an SINOPEC abgeschlossen und eine integrierte Zusammenarbeit bei dem Expansionsprojekt NFE erzielt haben.

SINOPEC Chairman Ma Yongsheng und der katarische Staatsminister für Energieangelegenheiten, Präsident und CEO von QatarEnergy, Seine Exzellenz Saad Sherida Al-Kaabi, haben die Vereinbarung im Rahmen einer Unterzeichnungszeremonie im Hauptsitz von QatarEnergy in Doha offiziell unterzeichnet.

„QatarEnergy, ein weltweit führender LNG-Hersteller, ist einer der wichtigsten Partner von SINOPEC. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen wird die Optimierung des Energieverbrauchs von China weiter stärken und die Sicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit einer sauberen Energieversorgung verbessern. Mit der soliden Grundlage unserer Partnerschaft hoffen wir, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit im LNG-Bereich zu erkunden und neue, erweiterte Gründe für eine Zusammenarbeit zu finden, um gegenseitigen Nutzen und Win-Win- Fortschritte zu erzielen", sagte Ma.

Al-Kaabi erklärte, China sei einer der weltweit wichtigsten Erdgasmärkte und Schlüsselmärkte für die Energieprodukte von Katar. Die Aktienbeteiligungsvereinbarung erfüllte das Versprechen von QatarEnergy, die Beziehungen zu großen LNG-Kunden weiter zu vertiefen, insbesondere bei der Entwicklung langfristiger strategischer Partnerschaften mit führenden Kunden der Welt, wie beispielsweise SINOPEC. SINOPEC ist der erste asiatische Interessenvertreter des NFE-Projekts, und die Veranstaltung markiert ein Modell der Sino-Qatar-Zusammenarbeit.

Mit einer Gesamtinvestition von 28,75 Milliarden USD soll das NFE-Projekt das jährliche LNG-Exportvolumen von Katar von 77 Millionen Tonnen auf 110 Millionen Tonnen erhöhen.

Die Partnerschaften von SINOPEC und QatarEnergy werden dazu beitragen, die Nachfrage nach Erdgas auf dem chinesischen Markt zu decken und die Entwicklung umweltfreundlicher, kohlenstoffarmer, sicherer und nachhaltiger Energie voranzutreiben.

