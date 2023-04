Sinopec recebe 1,25% das ações do projeto de expansão oriental da exploração de gás natural liquefeito 'North Field' no Catar.

DOHA, Catar, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386; "Sinopec") assinou em 12 de abril um acordo de participação acionária com a QatarEnergy para receber 1,25% das ações do projeto de expansão oriental da exploração North Field (NFE - North Field East) no Catar. Atualmente, o NFE é o maior projeto de gás natural liquefeito (GNL) do mundo.

O evento é mais um marco importante no relacionamento entre a Sinopec e a QatarEnergy, após as duas empresas terem firmado em novembro de 2022 um acordo de compra e venda de GNL para 27 anos, acordo esse que garantiu o fornecimento anual de 4 milhões de toneladas de GNL à Sinopec e permitiu a cooperação integrada das duas firmas no projeto de expansão NFE.

Ma Yongsheng, presidente da Sinopec, e Saad Sherida Al-Kaabi, ministro de Estado para Assuntos de Energia do Catar e presidente/diretor executivo da QatarEnergy, assinaram formalmente o acordo em uma cerimônia realizada na sede da QatarEnergy em Doha.

"A QatarEnergy, produtora líder mundial de GNL, é um dos parceiros mais importantes da Sinopec, e a cooperação entre as duas empresas, além de fortalecer a otimização dos padrões de consumo de energia na China, melhorará a segurança, a estabilidade e a confiabilidade do fornecimento de energia limpa. Com as bases sólidas de nossa parceria, esperamos explorar novas oportunidades de colaboração no setor de GNL e desenvolver novas formas de cooperação para alcançar benefícios mútuos e um progresso em que todos ganham", disse Ma.

Al-Kaabi afirmou que a China é um dos mercados de gás natural mais importantes do mundo, sendo também o principal mercado para os produtos energéticos do Catar. O acordo de participação acionária cumpre a promessa da QatarEnergy de aprofundar ainda mais seu relacionamento com os principais clientes de GNL, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de parcerias estratégicas de longo prazo com grandes empresas globais como a Sinopec. A Sinopec é a primeira participante asiática do projeto NFE e o acordo define um modelo de cooperação entre a China e o Catar.

Com um investimento total de USD 28,75 bilhões, o projeto NFE deverá aumentar de 77 para 110 milhões de toneladas o volume anual de exportações de GNL catarense.

As parcerias entre a Sinopec e a QatarEnergy ajudarão a atender à demanda chinesa por gás natural, promovendo também o desenvolvimento de energia verde, hipocarbônica, segura e sustentável.

FONTE SINOPEC

