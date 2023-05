SINOPEC beginnt mit dem Abteufen des tiefsten Öl- und Gasbohrloches Asiens im Tarimbecken

PEKING, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „SINOPEC") hat am 1. Mai mit den Bohrungen des Projekts Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC Well („das Bohrloch") im Tarimbecken des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang begonnen. Mit einer geplanten Tiefe von 9.472 Metern wird es die tiefste Öl- und Gasbohrung in Asien sein und einen Meilenstein in Chinas ultratiefer Öl- und Gasexploration darstellen, die nunmehr über weltweit führende technologische und ausrüstungstechnische Kapazitäten verfügt.

Sinopec Starts the Drilling of Asia’s Deepest Oil and Gas Well, Project Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC Well, in Tarim Basin.

Das Bohrloch befindet sich im Bezirk Shaya der Präfektur Aksu am Rande der Taklamakan-Wüste und hat die stratigrafische Versiegelung der oberen 1.500 Meter in nur vier bis fünf Tagen abgeschlossen. Die von der SINOPEC Oilfield Service Corporation durchgeführte Bohrung wird voraussichtlich in 21 Tagen die kohlenstoffhaltigen Schichten erreichen, was einen neuen Rekord in der Region darstellen wird.

Der äußerst schwierige und herausfordernde Bohrvorgang stellt ebenfalls einen neuen asiatischen Rekord für die horizontale Verschiebung bei ultratiefen Bohrungen auf. Bohrlöcher mit einer Tiefe von mehr als 9.000 Metern werden als ultratiefe Bohrungen definiert und stellen den anspruchsvollsten Bereich der technischen Entwicklung in der Öl- und Gasindustrie dar. Die Tiefe des Bohrloches ist 624 Meter höher als der Everest. Zusätzlich zu den üblichen Engpässen aufgrund der komplexen geologischen Struktur und der Höhe der Temperatur, des Drucks und des Schwefelwasserstoffgehalts wurde das Bohrloch für eine horizontale Bohrstrecke von 3.400 Metern konzipiert, was neue Probleme wie z. B. schwierige Verschalungen und die Bildung von Bohrkleinbetten in horizontaler Tiefe mit sich bringt.

Das SINOPEC Northwest China Petroleum Bureau hat eine innovative Technologie zur Erschließung der reichen Öl- und Gasvorkommen übernommen, dank derer das Feuchtgebiet des Naturreservats nicht beschädigt wird. Ausgestattet mit ,,einem Paar Augen" übermittelt die Hochtemperatur- und Hochleistungs-Richttechnik Signale aus der vertikalen Tiefe von 7.200 Metern, die durch das hochpräzise Bohrmess- und -steuerungssystem ermöglicht werden.

SINOPEC hat sich zum Ziel gesetzt, Pilotprojekte zur Erkundung der größten Meerestiefe zu starten und die Grenzen der Tiefe durch eine innovationsgetriebene Entwicklung der geologischen Theorie der Tiefseefazies und der Explorationstechnologien zu erweitern. Durch das von SINOPEC eigenständig entwickelte rotierende, geologisch steuerbare Bohrsystem und die Hochtemperatur- und Hochdruck-Messgeräte hat das Unternehmen eine sprunghafte Entwicklung bei Schnellbohrungen mit hoher Präzision erreicht. Im Shunbei Öl- und Gasfeld des Shendi-1-Projekts gibt es derzeit 49 Öl- und Gasbohrungen, die tiefer als 8.000 Meter gehen, wobei mehrere Bohrungen neue asiatische Rekorde aufgestellt haben.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2069669/Sinopec_oil_gas.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/4019833/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC