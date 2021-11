Sinopec conclui com sucesso a primeira aplicação industrial da China em tecnologia de quebra a vapor de petróleo bruto

A tecnologia de quebra de petróleo bruto é uma das soluções "crude-to-chemicals" que "pulam" o processo tradicional de refino de petróleo bruto para converter diretamente o petróleo bruto em produtos químicos valiosos, como o etileno e o propileno - análogo a fazer pão diretamente com trigo e eliminar o processo de trituração da farinha. Essa abordagem reduzirá muito o processo de produção, reduzirá os custos de produção e reduzirá significativamente o consumo de energia e as emissões de carbono.

A tecnologia foi desenvolvida e desenvolvida pelo Beijing Research Institute of Chemical Industry e pelo Sinopec Engineering Group (SEG) da Sinopec, e os testes industriais foram realizados na Sinopec Tianjin. A empresa solicitou 45 patentes chinesas para invenção e uma patente internacional para invenção. Atualmente, a ExxonMobil e a Sinopec são as duas únicas empresas a alcançar com sucesso a aplicação industrial de tecnologia de quebra a vapor de petróleo bruto em todo o mundo. Estima-se que para cada 1 milhão de toneladas de petróleo bruto processadas por essa tecnologia, cerca de 500.000 toneladas de produtos químicos possam ser produzidas, 400.000 toneladas das quais são produtos de alto valor, como etileno, propileno, aromática leve e hidrogênio. No geral, a tecnologia da Sinopec atingiu um nível internacional avançado e apresenta enorme valor econômico e potencial.

Matéria-prima básica de produtos químicos, o etileno conta com a "mãe do setor petroquímico" e é uma das principais referências para medir o nível de desenvolvimento do setor petroquímico de um país. À medida que os padrões de vida das pessoas continuam a melhorar, a demanda global por produtos químicos também está crescendo, e como matéria-prima básica, a demanda por etileno e propileno também aumentou de acordo. Em geral, as matérias-primas necessárias para a produção de etileno e propileno devem passar pelo processo de refino de petróleo bruto nas refinarias, cujo processo de produção não é apenas mais longo, mas também apenas 30% do petróleo bruto é utilizado para produzir as matérias-primas químicas.

A Sinopec sempre enfatizou a P&D e a aplicação de tecnologias "crude-to-chemicals". Em abril de 2021, a tecnologia de quebra catalítica de petróleo bruto desenvolvida independentemente pelo Beijing Research Institute of Chemical Industry da Sinopec, outra solução "crude-to-chemical", também concluiu a aplicação industrial em Yangzhou, o que tornou a China líder em fiscalização catalítica de petróleo bruto em todo o mundo.

Semelhante à tecnologia de quebra de petróleo bruto, o rendimento químico de fissuras catalíticas também é de cerca de 50%, e estima-se que a combinação das duas tecnologias aumente a quantidade total de produtos químicos produzidos pelo petróleo bruto para mais de 70%, o que se tornará uma solução econômica para a conversão "crude-to-chemical" no futuro.

A Sinopec está se preparando para realizar o projeto de desenvolvimento e engenharia de tecnologia embalada para a produção de etileno a vapor de 1 milhão de toneladas de petróleo bruto em sua empresa de Tahe, na região autônoma de Xinjiang Uygur, construindo uma usina de demonstração industrial para a produção direta de produtos químicos a partir de petróleo bruto e estabelecendo um novo modelo para a transformação e o desenvolvimento do setor petroquímico da China.

Para o projeto de etileno em larga escala planejado para o futuro, a tecnologia de quebra a vapor de petróleo bruto será incluída no principal esquema de comparação e seleção de tecnologia, que oferecerá forte suporte para aliviar a contradição entre a oferta e a demanda, bem como ajudar a transformação e atualização das empresas, fazendo maiores contribuições para atingir metas de "carbono duplo".

