Sinopec réalise avec succès la première application industrielle de la technologie de vapocraquage du pétrole brut en Chine

Cette technologie permet de convertir directement le pétrole brut en éthylène, en propylène et en d'autres produits chimiques (« du brut aux produits chimiques ») et constitue la première application industrielle de la technologie de vapocraquage du pétrole brut en Chine. Ce jalon est d'une grande importance pour la transformation et la modernisation de l'industrie pétrochimique chinoise, contribuant également à atteindre les objectifs de « double carbone ».

La technologie de vapocraquage du pétrole brut est l'une des solutions « du brut à la chimie » qui permet de « sauter » le processus traditionnel de raffinage du pétrole brut pour convertir directement le pétrole brut en produits chimiques précieux comme l'éthylène et le propylène - un peu comme si l'on faisait du pain directement avec du blé en éliminant le processus de mouture de la farine. Cette approche permettra de raccourcir considérablement le processus de production, de réduire les coûts de production et de réduire considérablement la consommation d'énergie et les émissions de carbone.

La technologie a été développée et mise au point par l'institut de recherche de l'industrie chimique de Sinopec à Pékin et le groupe d'ingénierie de Sinopec (SEG), et les essais industriels ont été réalisés à Sinopec Tianjin. Elle a déposé 45 brevets d'invention chinois et un brevet d'invention international. À l'heure actuelle, ExxonMobil et Sinopec sont les deux seules entreprises à réussir l'application industrielle de la technologie de vapocraquage du pétrole brut dans le monde entier. On estime que pour chaque million de tonnes de pétrole brut traité par cette technologie, près de 500 000 tonnes de produits chimiques peuvent être produites, dont 400 000 tonnes de produits à haute valeur ajoutée tels que l'éthylène, le propylène, les aromatiques légers et l'hydrogène. Dans l'ensemble, la technologie de Sinopec a atteint un niveau avancé au niveau international et présente une valeur économique et un potentiel énormes.

Matière première de base des produits chimiques, l'éthylène est surnommé la « mère de l'industrie pétrochimique » et constitue l'un des principaux points de référence pour mesurer le niveau de développement de l'industrie pétrochimique d'un pays. Comme le niveau de vie des gens continue de s'améliorer, la demande mondiale de produits chimiques augmente également, et en tant que matières premières de base, la demande d'éthylène et de propylène a également augmenté en conséquence. En général, les matières premières nécessaires à la production de l'éthylène et du propylène doivent passer par le processus de raffinage du pétrole brut dans les raffineries, dont le processus de production est non seulement plus long, mais aussi seulement 30 % du pétrole brut est utilisé pour produire les matières premières chimiques.

Sinopec a toujours mis l'accent sur la R&D et l'application des technologies « du brut à la chimie ». En avril 2021, la technologie de craquage catalytique du pétrole brut développée indépendamment par l'Institut de recherche de l'industrie chimique de Sinopec à Pékin, une autre solution de « transformation du brut en produits chimiques », a également achevé son application industrielle à Yangzhou, ce qui a fait de la Chine un leader mondial du craquage catalytique du pétrole brut.

Comme pour la technologie de vapocraquage du pétrole brut, le rendement chimique du craquage catalytique est également d'environ 50 %, et la combinaison des deux technologies devrait permettre d'augmenter la quantité totale de produits chimiques produits par le pétrole brut à plus de 70 %, ce qui deviendra une solution économiquement efficace pour la conversion du « brut en produits chimiques » à l'avenir.

Sinopec s'apprête à réaliser le développement et la conception technique d'une technologie intégrée pour la production d'éthylène par vapocraquage d'un million de tonnes de pétrole brut dans son entreprise de Tahe, dans la région autonome de Xinjiang Uygur, à construire une usine de démonstration industrielle pour la production directe de produits chimiques à partir de pétrole brut et à établir un nouveau modèle pour la transformation et le développement de l'industrie pétrochimique chinoise.

Pour le projet d'éthylène à grande échelle prévu à l'avenir, la technologie de vapocraquage du pétrole brut sera incluse dans le schéma de comparaison et de sélection des technologies clés, ce qui permettra d'atténuer la contradiction entre l'offre et la demande et d'aider à la transformation et à la mise à niveau des entreprises, contribuant ainsi davantage à la réalisation des objectifs de « double carbone ».

