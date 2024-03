Sinopec dépose le rapport annuel 2023, réalise un chiffre d'affaires de 444,81 milliards de dollars avec une croissance de 14,5 % en glissement annuel

PÉKIN, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- La China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a récemment déposé le rapport annuel 2023 et divulgué le revenu d'exploitation du groupe, conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), qui a atteint 3 210 milliards de yuans (444,66 milliards de dollars) avec un bénéfice d'exploitation de 86,828 milliards de yuans (12,03 milliards de dollars), soit une augmentation de 14,5 % en glissement annuel ; le bénéfice attribuable aux actionnaires s'est élevé à 58,31 milliards de yuans (8,08 milliards de dollars) et le bénéfice par action a été de 0,487 yuan.

Sinopec Files 2023 Annual Report, Hits USD 444.81 Billion Revenue with 14.5 Percent Year-On-Year Growth

Conformément aux normes comptables chinoises pour les entreprises commerciales (ASBE), le bénéfice net de Sinopec attribuable aux actionnaires de la société mère a atteint 60,463 milliards de yuans (8,37 milliards de dollars), et le bénéfice de base par action s'est élevé à 0,505 yuan. Sinopec a réalisé un flux de trésorerie opérationnel de 161,475 milliards de yuans (22,37 milliards de dollars) en 2023, soit une augmentation de 38,9 % par rapport à l'année précédente.

Sinopec a atteint des sommets records en termes de production d'équivalent pétrole et gaz, de volume de traitement du pétrole brut et de volume de distribution total des produits pétroliers raffinés nationaux :

Production de 70,92 millions de tonnes d'équivalent pétrole et gaz, soit une augmentation de 3,1 % en glissement annuel ;

Production de 37,9 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit une augmentation de 7,1 % en glissement annuel ;

Traitement de 258 millions de tonnes de pétrole brut, soit une hausse de 6,3 % en glissement annuel ;

Distribution de 188 millions de tonnes de produits raffinés en Chine, soit une augmentation de 15,8 % en glissement annuel ;

Production de 14,314 millions de tonnes d'éthylène, soit une hausse de 6,5 % en glissement annuel.

Sinopec prend les devants grâce à une stratégie intégrée qui met l'accent sur l'optimisation des opérations, les avantages du réseau et l'investissement continu dans la recherche et le développement technologiques.

Sinopec continue de renforcer son exploration et a réalisé des percées majeures dans la nouvelle zone de Shunbei dans le bassin de Tarim, le méthane de houille profond dans le bassin d'Ordos, et a fait progresser le projet Deep Earth et la zone de démonstration nationale du pétrole de schiste de Shengli Jiyang, avec un taux de remplacement de 131 % pour les réserves de pétrole et de gaz au niveau national et un bénéfice annuel en termes d'activités de GNL.

Le groupe accélère la transformation en faisant de l'innovation son principal moteur, en augmentant les investissements en R&D pour développer les technologies de base et approfondir la recherche. En 2023, Sinopec a déposé 9 601 demandes de brevets nationaux et étrangers et reçu 5 483 autorisations.

« À l'avenir, Sinopec se concentrera davantage sur la création de valeurs plus importantes, le développement de nouvelles forces productives de qualité, la promotion de la transformation et l'élargissement du périmètre des bénéfices afin de parvenir à un développement durable, en tirant parti des avantages du groupe que sont sa chaîne industrielle complète, le marché, la marque, la technologie et les talents », a déclaré Ma Yongsheng, président de Sinopec.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2372926/Sinopec.jpg