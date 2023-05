Sinopec inicia a perfuração do poço mais profundo de petróleo e gás da Ásia na bacia de Tarim

PEQUIM, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ --China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") iniciou a perfuração do poço Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC Well ("the Well") na bacia de Tarim em 1º de Maio, na região autônoma de Xinjiang Uyghur. Com uma profundidade projetada de 9.472 metros, será o poço de petróleo e gás mais profundo da Ásia e um importante avanço, marcante na exploração ultraprofunda do petróleo e gás da China, que agora tem recursos tecnológicos e de equipamentos líderes mundiais.

SINOPEC inicia a perfuração do poço de petróleo e gás mais profundo da Ásia, o Projeto Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC, na bacia de Tarim. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Localizado no condado de Shaya, na província de Aksu, à beira do deserto de Taklamakan, o poço concluiu a vedação estratigráfica dos 1.500 metros superiores em apenas quatro a cinco dias. Estima-se que a operação de perfuração, realizada pela SINOPEC Oilfield Service Corporation, atinja os estratos carboníferos em 21 dias, o que estabelecerá um novo recorde na região.

A operação de perfuração extremamente difícil e desafiadora também está estabelecendo um novo recorde asiático para o deslocamento horizontal em perfuração ultraprofunda. Poços com uma profundidade de mais de 9.000 metros são definidos como poços ultraprofundos, que é o campo mais desafiador de desenvolvimento de tecnologia de engenharia de petróleo e gás. A profundidade do poço é 624 metros maior do que a altura do Everest. Além dos gargalos comuns de estrutura geológica complexa e conteúdo de alta temperatura, pressão e sulfeto de hidrogênio, o poço também foi projetado para uma distância de perfuração horizontal de 3.400 metros, o que traz novos problemas como revestimento difícil e formação de camas de corte em profundidade horizontal.

O departamento de petróleo do noroeste da China da SINOPEC adotou de forma inovadora tecnologia de deslocamento ultraprofundo e grande que acessa os ricos recursos de petróleo e gás sem danificar a reserva natural do pântano. Equipada com "um par de olhos", a técnica direcional de alta temperatura e alta eficiência transmite sinais a partir da profundidade vertical de 7.200 metros habilitada pelo sistema de medição e controle de perfuração de alta precisão.

A SINOPEC tem como objetivo lançar projetos piloto de exploração ultraprofunda e expandir os limites de profundidade por meio do desenvolvimento impulsionado pela inovação da teoria geológica de fácies marinhas profundas e tecnologias de exploração. Por meio de seu sistema de perfuração geodirecionável rotativo autodesenvolvido e do equipamento de registro de alta temperatura e alta pressão, a SINOPEC alcançou um salto no desenvolvimento de perfuração rápida em alta precisão. Até o momento, o campo de petróleo e gás Shunbei do projeto Shendi-1 tem 49 poços de petróleo e gás que são mais de 8.000 metros, e vários poços estabeleceram novos recordes asiáticos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2069723/Sinopec_oil_gas.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/4019904/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC

