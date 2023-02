PEQUIM, HOHHOT e ORDOS, China, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A China Petrole um & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinop ec") realizou cerimônias de lançamento de seu primeiro projeto de demonstração de hidrogênio na Região Autônoma da Mongólia Interior, o projeto Eólico-Solar de Hidrogênio Verde de Ordos, Mongólia Interior (o "Projeto"), em 16 de fevereiro em Pequim, Hohhot e Ordos.

A Sinopec lança o maior Projeto Químico de Hidrogênio-Carvão verde do mundo na Mongólia Interior. (PRNewsfoto/SINOPEC)

O projeto utilizará os ricos recursos de energia solar e eólica na região de Ordos para produzir hidrogênio verde diretamente, projetando atingir uma capacidade de produção anual de 30.000 toneladas de hidrogênio verde e 240.000 toneladas de oxigênio verde, que serão usados para as iniciativas de redução de carbono do projeto piloto de processamento intensivo de carvão ZTHC Energy adjacente em Ordos.

Um marco no roteiro de desenvolvimento de hidrogênio da Sinopec, após seu projeto-piloto de hidrogênio verde em Kuqa, Xinjiang, em 2021, o Projeto, o maior do mundo no campo químico de carvão de hidrogênio verde, expandirá ainda mais a capacidade de produção de hidrogênio verde da China e do mundo, promoverá o desenvolvimento da cadeia do setor de hidrogênio verde e promoverá os objetivos de energia verde da China.

O escopo do projeto abrange geração de energia eólica e fotovoltaica, transmissão e transformação de energia, produção de hidrogênio por eletrólise da água, armazenamento e transporte de hidrogênio. A capacidade instalada de geração de energia eólica e fotovoltaica chegará a 450 megawatts e 270 megawatts, respectivamente; a produção de hidrogênio por eletrólise de água atingirá uma capacidade de 30.000 toneladas por ano e a capacidade de armazenamento de hidrogênio chegará a 288.000 metros cúbicos padrão.

Com um investimento de 5,7 bilhões de yuans (USD 828,04 milhões), estima-se que o projeto reduza as emissões de carbono em 1,43 milhão de toneladas anualmente, contribuindo com 600 milhões de yuans (USD 87,17 milhões) no PIB e 30 milhões de yuans (USD 4,36 milhões) de impostos.

"O projeto é de grande importância para garantir a segurança energética da China, construir novos sistemas de energia e promover a energia verde e o desenvolvimento de baixo carbono na Mongólia Interior, levando a um novo roteiro de desenvolvimento de alta qualidade que priorize a conservação ecológica e o desenvolvimento verde", disse Ma Yongsheng, presidente da Sinopec.

O projeto alcançou vários avanços tecnológicos, incluindo a produção de hidrogênio sob condições de energia flutuante renovável. Alavancando tecnologias avançadas de produção de energia limpa (produção de energia eólica, elétrica e hidrogênio por eletrólise de água), a Sinopec reduziu os custos de produção de hidrogênio e melhorou a eficiência do sistema, ao mesmo tempo em que garante segurança e confiabilidade.

Olhando para o futuro, a Sinopec, como a maior empresa de produção de hidrogênio da China, continuará avançando no desenvolvimento da cadeia do setor de energia de hidrogênio na China com R&D de tecnologias inovadoras, um roteiro prospectivo e layout abrangente do setor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2007357/Sinopec_Launches_World_s_Largest_Green_Hydrogen_Coal_Chemical_Project_Inner_Mongolia.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC

SOURCE SINOPEC