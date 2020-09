Sinopec organise la première journée portes ouvertes virtuelle en Arabie Saoudite

Une coopération étroite et grandissante

Cet événement en ligne a mis en lumière les étapes importantes de Sinopec depuis son entrée en Arabie Saoudite en 2000 et a permis de communiquer des informations récentes tout en invitant le public du monde entier à poser des questions.

En plus de deux décennies, Sinopec a toujours fourni des services d'ingénierie, de technologie et de raffinage de haute qualité au secteur pétrolier et pétrochimique saoudien, ainsi que des équipements, produits et services pétroliers et pétrochimiques.

Sinopec, avec des partenaires locaux, a lancé une entreprise commune et une usine de raffinage en coopération de niveau international. En 2000, Sinopec a établi sa première plateforme de forage dans le pays ; aujourd'hui, elle supervise près de 70 installations de forage. Grâce à sa construction sûre et efficace, Sinopec s'est forgé une réputation positive en Arabie Saoudite.

Pour propulser le développement de la technologie de forage, Sinopec a créé en 2017, dans la Techno Vallée de Dhahran en Arabie Saoudite, Sinopec Tech Middle East, le premier centre de R&D chinois du pays. Cela reflétait la volonté de Sinopec de devenir le leader mondial des produits chimiques à énergie propre grâce à une coopération accrue avec les communautés locales et le gouvernement.

Sinopec mène actuellement un projet de prospection géophysique 3D de quatre ans dans le pays, avec plus de 1000 personnes qui luttent contre des températures moyennes de 50° Celsius par jour dans une zone désertique de plus de 200 km². Depuis son arrivée en Arabie Saoudite en 2004, l'équipe de Sinopec Exploration a mené à bien neuf projets de prospection géophysique marqués par sa technologie de pointe et ses performances exceptionnelles en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

En 2008, le centre de formation Sinopec a ouvert en Arabie Saoudite pour former le personnel local d'ingénierie pétrolière. Premier centre de formation à l'étranger de Sinopec, il a depuis accueilli 1310 cours de formation et formé plus de 30 000 employés, en plus de coopérer avec Saudi Aramco Training et des institutions de formation multinationales. Le centre de formation est également un lieu important pour les échanges culturels sino-arabes, avec une librairie de la Route de la soie qui permet aux étudiants de s'initier à la culture chinoise.

Pour aider l'Arabie Saoudite à réaliser sa vision pour 2030, à savoir la construction d'une société dynamique, d'une économie florissante et d'une nation ambitieuse, Sinopec construit également plus de 30 passages supérieurs et passages urbains en Arabie Saoudite, créant un système de transport d'eau domestique de 600 km de Yanbu à la ville sainte de Médine, ainsi qu'un système d'irrigation de 300 km.

Parallèlement à cette journée portes ouvertes virtuelle, Sinopec a publié le livre « My 100 Overseas Colleagues », qui raconte l'histoire des employés de Sinopec dans le monde entier. Parallèlement, Sinopec a également lancé un compte Sinopec Russie sur Facebook, Twitter et VK pour mettre en avant son apparition locale.

Une présence internationale croissante

Sinopec compte 327 bureaux, 350 projets en cours et 52 000 employés internationaux répartis dans 60 pays et régions du monde entier. Ses actifs à l'étranger s'élèvent à plus de 600 milliards de RMB. Conformément à l'initiative de la nouvelle route de la soie, Sinopec a forgé des partenariats énergétiques au niveau international afin d'établir de nouvelles plateformes de coopération mondiales et bénéfiques à tous. Cela a pour mission d'aider les pays de l'initiative de la nouvelle route de la soie, tels que l'Arabie saoudite, la Russie et le Koweït, à passer du statut de pays exportateurs de ressources à celui de pays transformateurs de ressources, en les aidant à progresser dans leur développement durable.

En ces temps incertains, Sinopec a continué à travailler avec les gouvernements locaux pour lutter contre la pandémie de Covid-19, promouvoir la reprise de la production et des projets, et assurer la santé de ses employés dans le monde entier.

À propos de Sinopec

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes entreprises intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration et la production, le transport par pipeline et la vente de pétrole et de gaz naturel ; la vente, le stockage et le transport de produits pétroliers, de produits pétrochimiques, de produits chimiques du charbon, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques ; l'importation et l'exportation, y compris l'activité d'agence d'importation et d'exportation, de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers, de produits pétrochimiques et chimiques et d'autres produits et technologies ; ainsi que la recherche, le développement et l'application de technologies et d'informations.

Sinopec se donne pour mission d'entreprise d'« alimenter une vie magnifique », place les « personnes, la responsabilité, l'intégrité, la précision, l'innovation et le gagnant-gagnant » au cœur des valeurs de son entreprise, poursuit des stratégies orientées sur la valeur, le développement porté par l'innovation, l'allocation intégrée des ressources, la coopération ouverte ainsi que la croissance verte et à faible émission de carbone, et s'efforce de réaliser sa vision d'entreprise, qui consiste à bâtir une société énergétique et chimique de premier plan.

