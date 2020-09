Sinopec organizuje pierwszy wirtualny dzień otwarty w Arabii Saudyjskiej

AL-KHOBAR, Arabia Saudyjska, 11 września 2020 r. /PRNewswire/ - Koncern China Petroleum & Chemical Corporation („Sinopec", HKG: 0386), wiodące chińskie przedsiębiorstwo energetyczno- chemiczne, zorganizował dziś w Arabii Saudyjskiej Dzień Otwarty Sinopec. Wydarzenie „Lepsza energia, lepsze życie" (ang. Better Energy, Better Life), poświęcone wszechstronnemu oraz wieloaspektowemu podejściu grupy Sinopec do zrównoważonego rozwoju, jest pierwszym zarówno wirtualnym jak i międzynarodowym dniem otwartym.