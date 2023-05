Sinopec signe un accord avec le Kazakhstan sur les conditions clés d'un projet de polyéthylène

PÉKIN, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- La China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a signé un accord sur les conditions clés avec KazMunayGaz, l'opérateur national de l'industrie pétrolière et gazière du Kazakhstan, pour développer un projet de polyéthylène dans la région d'Atyrau le 18 mai à Xi'an, en Chine.

Sinopec Signs Key Terms Agreement with Kazakhstan for Polyethylene Project

L'accord, signé lors de la visite du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev en Chine, indique que Sinopec participera au projet et le fera avancer en tant que partenaire coopératif. Le projet de polyéthylène sera le plus grand projet de gaz naturel et de produits chimiques de la région, dont la décision d'investissement devrait être finalisée en 2024. Lorsque Sinopec rejoindra officiellement le projet à l'avenir, toutes les parties signeront un accord d'acquisition d'actions et d'autres documents juridiquement contraignants.

Sinopec et KazMunayGaz sont des partenaires de longue date dont la coopération repose sur des bases solides. La signature de l'accord porte le partenariat à un nouveau niveau, en tirant parti des avantages de Sinopec en matière d'ingénierie, de marketing et de vente, de production et d'exploitation, ainsi que des solides capacités de KazMunayGaz sur le marché local et de la richesse de ses ressources, afin de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique et de parvenir à un développement gagnant-gagnant.

Sinopec est une société cotée sur les marchés boursiers nationaux et internationaux. Elle exerce des activités intégrées en amont, en aval et en milieu de chaîne, possède de solides activités pétrolières et pétrochimiques de base et dispose d'un réseau de commercialisation complet. Sa société mère, China Petrochemical Corporation, est la plus grande société de raffinage et la troisième plus grande société chimique au monde, avec une place dans le top 5 de la liste Fortune's Global 500.

KazMunayGaz, dont le siège est à Astana, représente les intérêts de la République du Kazakhstan dans l'industrie du pétrole et du gaz. Ses principales activités couvrent l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz, le traitement du pétrole, la vente de produits pétroliers, le stockage, les oléoducs, les services pétroliers, etc.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Sinopec .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2082204/image_1.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC