S'intégrer en Libye, apporter une contribution à la Libye : GAC ouvre son premier showroom en Libye

GUANGZHOU, Chine, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 11 novembre, GAC International a célébré l'ouverture de son premier showroom en Libye, en plein cœur de Tripoli. L'événement a également marqué le lancement de trois modèles phares : l'EMZOOM, l'EMKOO et le tout nouveau GS8 de deuxième génération, reflétant les valeurs fondamentales de GAC que sont la « qualité exceptionnelle » et la « technologie d'avant-garde ». Plus de 100 invités, dont des distributeurs locaux, des partenaires et des responsables communautaires, ont assisté à l'événement.

Reflétant l'image de marque haut de gamme de GAC, le showroom moderne conjugue design de pointe avec attention particulière à l'expérience client. Il constituera un centre d'exposition des véhicules, de découverte des produits et de services après-vente, offrant aux consommateurs libyens un soutien complet tout au long de leur parcours d'achat.

La présentation de l'EMZOOM, de l'EMKOO et du tout nouveau GS8 a attiré l'attention des participants, ce qui démontre la capacité de GAC à répondre aux divers besoins du marché. Ces modèles à trois étoiles reflètent parfaitement la ferme volonté de GAC de fournir au public des véhicules de haute qualité dotés d'une technologie révolutionnaire. Ces modèles sont reconnus dans le monde entier pour leurs performances dynamiques, leurs fonctions intelligentes et leur confort exceptionnel, et promettent d'enrichir le marché libyen de toute une série de solutions de mobilité.

L'ancien capitaine de l'équipe nationale libyenne de football, Tarek Al-Taib, a fait l'éloge du nouveau GS8 après l'avoir essayé : « C'est un SUV de choix. Il offre un espace généreux et un confort remarquable, ce qui le rend idéal pour une utilisation familiale ou professionnelle. »

Lors de l'événement, Karim Boushofa, directeur général d'Alfa Motors, le concessionnaire local, a souligné l'importance de l'ouverture du showroom : « L'ouverture de ce showroom reflète l'engagement de GAC International en matière de qualité des véhicules et de service après-vente. C'est l'occasion de présenter aux consommateurs libyens les avancées de la Chine dans le domaine de l'automobile et de la fabrication de haute qualité.

L'ouverture du premier showroom de GAC en Libye témoigne des relations étroites entre la Chine et la Libye, qui se sont développées au cours de 46 années de relations diplomatiques. GAC entend pratiquer sa philosophie « le client d'abord », en améliorant continuellement la qualité des produits et des services afin de gagner la confiance et la fidélité des consommateurs locaux.

Hussam Salah, directeur général du groupe Alfa Holding, s'est montré optimiste quant à ce partenariat : « Nous pensons que l'introduction de la marque GAC permettra non seulement d'introduire des véhicules de haute qualité en Libye, mais aussi d'offrir un service après-vente de confiance et une expérience client exceptionnelle. »

« S'intégrer en Libye, apporter une contribution à la Libye ». Le nouveau showroom constitue une étape importante de la stratégie d'expansion mondiale de GAC International, ouvrant la voie à son succès à long terme et à sa contribution au marché libyen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2575206/IMAGE.jpg