-Siteimprove amplía su plataforma de inteligencia de contenido con un agente de análisis conversacional, un agente de accesibilidad de PDF e imágenes y un agente de inteligencia de palabras clave

Siteimprove.ai ahora ofrece análisis de lenguaje natural, IA multimodal para la cobertura de accesibilidad de PDF e imágenes, e inteligencia de palabras clave para la búsqueda en el mundo de AEO.

COPENHAGUE, Dinamarca, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Siteimprove, líder en inteligencia de contenido de agentes, anunció hoy la disponibilidad de sus últimas capacidades de agente de IA. Las principales actualizaciones de IA incluyen análisis conversacional que permite a usuarios sin conocimientos técnicos obtener respuestas, generar informes y paneles de control con lenguaje natural. Además, los clientes obtienen nueva cobertura de accesibilidad de contenido para PDF e imágenes, e inteligencia de palabras clave para la búsqueda, lo que les permite triunfar en el mundo de la Optimización para Motores de Respuesta (AEO).

Estas capacidades siguen posicionando a los clientes en una posición privilegiada para cumplir con las normativas de accesibilidad digital, como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley Europea de Accesibilidad (EAA), a la vez que ayudan a las marcas a mejorar la visibilidad en los motores de respuesta y los motores generativos.

"Vivimos en un mundo de IA con contenido infinito, donde cada organización necesita garantizar que su contenido cumpla con las normativas y tenga un buen rendimiento, especialmente para la AEO", afirmó Nayaki Nayyar, consejero delegado de Siteimprove. "Seguimos invirtiendo en la plataforma unificada de inteligencia de contenido de agentes de Siteimprove, y esta versión incorpora un agente de análisis conversacional en su núcleo para ayudar a los clientes a obtener respuestas rápidas, informes y paneles de control con lenguaje natural. Además, con los nuevos agentes de validación de PDF, análisis de imágenes e inteligencia de palabras clave, esta versión ayuda a los clientes a abordar de forma proactiva los retos de cumplimiento y rendimiento del contenido multicanal en nuestra plataforma unificada".

Las nuevas capacidades del agente incluyen:

Agente de Análisis Conversacional: Formule preguntas en lenguaje natural y obtenga respuestas instantáneas para comprender lo importante de los datos analíticos, lo que facilita la comprensión entre equipos. Los equipos pueden asignar rápidamente al agente respuestas sobre el rendimiento de las campañas, el diagnóstico del embudo de ventas y los objetivos recomendados para corregir el rumbo.

Agente de Accesibilidad de PDF e Imágenes: El agente de Validación de PDF y Análisis de Imágenes Contextuales detecta los problemas de accesibilidad antes de la publicación del contenido, lo que ayuda a los equipos a reducir el riesgo en las primeras etapas del ciclo de vida del contenido. Esto ayuda a los clientes a ampliar la cobertura de accesibilidad en más tipos de contenido.

Agente de Inteligencia de Palabras Clave: El agente de inteligencia de temas y palabras clave ampliado descubre brechas competitivas y temáticas, lo que brinda a los equipos una visión más profunda de las oportunidades de crecimiento para la búsqueda tradicional e impulsada por IA en el mundo de AEO.

"A medida que las organizaciones amplían el uso de la IA, el volumen de contenido supera su capacidad para gestionarlo. Hacer que ese contenido sea accesible y fácil de encontrar no es solo una buena práctica, sino un requisito indispensable para mantener la relevancia de la marca", afirmó Jordan Jewell, director sénior de investigación de Contenido Persuasivo y Experiencias Digitales Mundiales de IDC. "Siteimprove se distingue con su Plataforma de Inteligencia de Contenido de Agentes al unificar la accesibilidad, el cumplimiento normativo y el rendimiento del contenido en todos los tipos de contenido (PDF, imágenes) y canales (web, móvil) en una sola oferta. Dado que estas capacidades suelen estar aisladas, esta integración destaca. Las nuevas capacidades del Agente de Análisis Conversacional están diseñadas para lograr un impacto empresarial más rápido e inteligente en todos los frentes".

Acerca de Siteimprove

Fundado en 2003, Siteimprove transforma el acceso al mundo digital al proporcionar una plataforma de inteligencia de contenido con agentes que unifica la accesibilidad, el análisis, el SEO/AEO y la estrategia de contenido. Actualmente, clientes de Global 2000 en sectores como la fabricación, la administración pública, la educación superior, los servicios financieros y la sanidad confían en Siteimprove.ai, una plataforma de inteligencia de contenido con agentes para ofrecer contenido eficaz y conforme a la normativa. Con sede en Copenhague, Bellevue, Minneapolis y Londres, Siteimprove es una fuente única y práctica de información veraz para los equipos de desarrollo y contenido digital de muchas de las mayores empresas globales, entidades gubernamentales e instituciones educativas. Siteimprove es propiedad mayoritaria de Nordic Capital.

