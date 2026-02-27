Siteimprove erweitert seine agentenbasierte Content-Intelligence-Plattform um einen Konversationsanalyse- Agenten, einen PDF- und Bildzugänglichkeits-Agenten und einen Keyword Intelligence Agent

Siteimprove.ai bietet nun Analysen in natürlicher Sprache, multimodale KI für die Barrierefreiheit von PDF- und Bilddateien sowie Keyword Intelligence für die Suche in der Welt der AEO

KOPENHAGEN, Dänemark, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Siteimprove , ein führender Anbieter von agentenbasierter Content Intelligence, gab heute die Verfügbarkeit seiner neuesten KI-Agentenfunktionen bekannt. Zu den wichtigsten KI-Updates gehört die Konversationsanalyse, die es auch technisch weniger versierten Benutzern ermöglicht, Antworten zu erhalten, Berichte zu erstellen und Dashboards in natürlicher Sprache zu generieren. Darüber hinaus profitieren Kunden von einer neuen Abdeckung für den Zugriff auf Inhalte in PDF- und Bildformaten sowie von Keyword-Intelligenz für die Suche, um in der Welt der Answer Engine Optimization (AEO) erfolgreich zu sein.

Diese Funktionen versetzen Kunden weiterhin in die Lage, Vorschriften zur digitalen Barrierefreiheit wie den Americans with Disabilities Act (ADA) und den European Accessibility Act (EAA) zu erfüllen, und helfen Marken gleichzeitig, ihre Auffindbarkeit in Suchmaschinen und generativen Engines zu verbessern.

„Wir leben in einer KI-Welt mit unendlichen Inhalten, in der jedes Unternehmen sicherstellen muss, dass seine Inhalte konform sind und eine gute Performance erzielen, insbesondere für AEO", sagte Nayaki Nayyar, CEO von Siteimprove. Wir investieren weiterhin in die einheitliche Agent-basierte Content-Intelligence-Plattform von Siteimprove, und diese Version stellt einen Konversationsanalyse-Agenten in den Mittelpunkt, der Kunden dabei hilft, schnelle Antworten, Berichte und Dashboards in natürlicher Sprache zu erhalten. Darüber hinaus hilft diese Version mit den neuen Agenten für PDF-Validierung, Bildanalyse und Keyword-Intelligence den Kunden, Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften und der Leistung von Inhalten in mehreren Kanälen auf unserer einheitlichen Plattform proaktiv anzugehen."

Die neuen Agent-Funktionen umfassen:

Konversationsanalyse-Agent: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie sofort Antworten, um zu verstehen, was in den Analysedaten wichtig ist – und demokratisieren Sie so die Erkenntnisse für alle Teams. Teams können den Agenten schnell beauftragen, Antworten zur Kampagnenleistung, Trichterdiagnostik und empfohlenen Zielen für Kurskorrekturen zu generieren.

„Da Unternehmen den Einsatz von KI ausweiten, übersteigt das Inhaltsvolumen ihre Fähigkeit, es zu verwalten. Diese Inhalte zugänglich und auffindbar zu machen, ist nicht nur eine gute Praxis, sondern mittlerweile eine Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Markenrelevanz", so Jordan Jewell, Sr. Research Director, Worldwide Persuasive Content & Digital Experiences bei IDC. „Siteimprove hebt sich mit seiner agentenbasierten Content-Intelligence-Plattform davon ab, dass es Barrierefreiheit, Compliance und Content-Performance über alle Content-Typen (PDFs, Bilder) und Kanäle (Web, Mobile) hinweg in einem Angebot vereint. Da diese Funktionen oft isoliert sind, sticht diese Integration hervor. Die neuen Funktionen des Konversationsanalyse-Agenten wurden entwickelt, um schnellere und intelligentere geschäftliche Auswirkungen in allen Bereichen zu unterstützen."

Informationen zu Siteimprove

Siteimprove wurde 2003 gegründet und verändert den Zugang zur digitalen Welt durch die Bereitstellung einer agentenbasierten Content-Intelligence-Plattform, die Barrierefreiheit, Analytik, SEO/AEO und Content-Strategie vereint. Heute vertrauen weltweit 2000 Kunden aus den Bereichen Fertigung, Regierung, Hochschulbildung, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen auf Siteimprove.ai, eine agentenbasierte Content-Intelligence-Plattform, um sowohl leistungsstarke als auch konforme Inhalte zu liefern. Siteimprove mit Sitz in Kopenhagen, Bellevue, Minneapolis und London ist eine einzige, umsetzbare Quelle der Wahrheit für digitale Inhalte und Entwicklungsteams in vielen der größten globalen Unternehmen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen. Siteimprove befindet sich mehrheitlich im Besitz von Nordic Capital.

Medienkontakt

[email protected]

