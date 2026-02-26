Siteimprove étend sa plateforme d'intelligence de contenu agentique avec un agent d'analytique conversationnelle, un agent d'accessibilité aux PDF et aux images, ainsi qu'un agent d'intelligence des mots-clés

Siteimprove.ai propose désormais des analyses en langage naturel, une IA multimodale pour la couverture de l'accessibilité aux PDF et aux images, et une intelligence des mots-clés pour la recherche dans le domaine de l'optimisation des moteurs de réponse

COPENHAGUE, Danemark, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Siteimprove , leader de l'intelligence de contenu agentique, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de ses dernières capacités en matière d'agents d'IA. Les principales mises à jour de l'IA comprennent l'analyse conversationnelle permettant aux utilisateurs non techniques d'obtenir des réponses et de générer des rapports et des tableaux de bord en utilisant le langage naturel. En outre, les clients bénéficient d'une nouvelle couverture de l'accessibilité du contenu pour les PDF et les images, et d'une intelligence des mots clés pour la recherche afin de gagner dans le monde de l'optimisation des moteurs de réponse (AEO, Answer Engine Optimization).

Ces capacités continuent de mettre les clients en position de force pour respecter les réglementations en matière d'accessibilité numérique telles que l'Americans with Disabilities Act (ADA) et l'European Accessibility Act (EAA), tout en aidant les marques à améliorer la découvrabilité dans les moteurs de réponse et les moteurs génératifs.

« Nous vivons dans un monde d'IA avec un contenu infini où chaque organisation doit s'assurer que son contenu est conforme et performant, en particulier pour l'AEO », a déclaré le PDG de Siteimprove, Nayaki Nayyar. Nous continuons d'investir dans la plateforme unifiée d'intelligence de contenu agentique de Siteimprove, et cette version place un agent d'analytique conversationnelle au cœur de cette plateforme pour aider les clients à obtenir des réponses, rapports et tableaux de bord rapides en utilisant le langage naturel. De plus, avec les nouveaux agents de validation des PDF, d'analyse d'images et d'intelligence des mots-clés, cette version aide les clients à répondre de manière proactive aux défis de conformité et de performance des contenus multicanaux sur notre plateforme unifiée. »

Les nouvelles capacités des agents comprennent :

Agent d'analyse conversationnelle : Posez des questions en langage naturel et obtenez instantanément des réponses pour comprendre ce qui est important dans les données analytiques - démocratisant ainsi les informations au sein des équipes. Les équipes peuvent rapidement demander à l'agent de générer des réponses sur les performances d'une campagne, les analyses d'entonnoir et les cibles recommandées pour corriger le tir.

Agent d'accessibilité aux PDF et aux images : Les agents de validation des PDF et d'analyse d'images contextuelle détectent les problèmes d'accessibilité avant la mise en ligne du contenu, ce qui permet aux équipes de réduire les risques dès le début du cycle de vie du contenu. Cela permet aux clients d'accroître la couverture de l'accessibilité pour davantage de types de contenu.

Agent d'intelligence des mots-clés : L'agent élargi d'intelligence des mots-clés et des thématiques met en évidence les écarts concurrentiels et thématiques, offrant aux équipes une vision plus approfondie des opportunités de croissance, tant pour la recherche traditionnelle que pour la recherche pilotée par l'IA dans l'univers de l'AEO.

« Alors que les organisations développent l'utilisation de l'IA, le volume de contenu dépasse leur capacité à le gérer. Rendre ce contenu accessible et découvrable n'est pas seulement une bonne pratique, c'est désormais une condition préalable pour maintenir la pertinence de la marque », a déclaré Jordan Jewell, directeur de recherche principal du département Worldwide Persuasive Content & Digital Experiences chez IDC. « Siteimprove se différencie avec sa plateforme d'intelligence de contenu agentique en unifiant dans une offre unique l'accessibilité, la conformité et la performance du contenu pour les différents types de contenu (PDF, images) et canaux (web, mobile). Ces capacités étant souvent cloisonnées, cette intégration est remarquable. Les nouvelles fonctionnalités de l'agent d'analytique conversationnelle sont conçues pour favoriser un impact commercial plus rapide et plus intelligent sur tous les fronts. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site siteimprove.com .

A propos de Siteimprove

Fondée en 2003, Siteimprove transforme l'accès au monde numérique grâce à la plateforme d'intelligence de contenu agentique qui unifie l'accessibilité, l'analyse, le SEO/AEO et la stratégie de contenu. Aujourd'hui, 2 000 clients du monde entier dans les secteurs de la fabrication, de l'administration, de l'enseignement supérieur, des services financiers et de la santé font confiance à Siteimprove.ai, une plateforme d'intelligence de contenu agentique, pour fournir un contenu performant et conforme. Basé à Copenhague, Bellevue, Minneapolis et Londres, Siteimprove est une source de vérité unique et exploitable pour les équipes de développement et de contenu numérique des plus grandes entreprises mondiales, entités gouvernementales et établissements d'enseignement. Siteimprove est détenu majoritairement par Nordic Capital.

