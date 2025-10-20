Siteimprove nommé leader des plateformes d'accessibilité numérique

Évaluée sur la base de la stratégie et de l'offre actuelle, la plateforme Siteimprove.ai est une plateforme de premier plan avec les scores les plus élevés possibles pour les critères Vision, Innovation et Écosystème de partenaires, parmi dix autres.

BELLEVUE, Washington, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Siteimprove®, leader de l'intelligence de contenu agentique, a été nommé leader dans le classement « The Forrester Wave™ : Digital Accessibility Platforms, Q4 2025 ». Siteimprove.ai, la plateforme unifiée pour l'accessibilité, l'analyse, le SEO/AEO (optimisation du moteur de recherche/optimisation du moteur de réponse) et la stratégie de contenu, a obtenu les meilleurs scores possibles dans les critères suivants pour les deux catégories Offre actuelle et Stratégie.

Siteimprove Logo Wordmark Graph showing Siteimprove.ai Named a Leader in The Forrester Wave: Digital Accessibility Platform, Q4 2025

Vision

Innovation

Feuille de route

Écosystème des partenaires

Accessibilité de la plate-forme

Outils pour les auteurs de contenu

Configuration de la politique

Services de tests manuels

Tests de préproduction avec les utilisateurs finaux

Rapports

Mesures de l'impact du programme

API/Intégrations

Langues et géographies multiples

Siteimprove est le fournisseur évalué dans la vague qui a reçu des commentaires de clients supérieurs à la moyenne, et le rapport indique que « Siteimprove est unique par rapport aux autres leaders de ce marché car fournissant l'accessibilité dans le cadre d'une plate-forme unifiée plus large qui comprend le référencement, l'analyse et la stratégie de contenu. »

« Nous pensons que le fait d'être nommé Leader par Forrester est un reflet puissant de notre vision et de notre stratégie fortes depuis le lancement récent de Siteimprove.ai , notre plateforme d'intelligence de contenu agentique. Nous nous distinguons ainsi en étant le seul fournisseur à unifier la conformité et la performance du contenu sur une seule plateforme », a déclaré Nayaki Nayyar, PDG de Siteimprove. « Nous sommes motivés par notre mission qui consiste à transformer l'accès au monde numérique avec nos clients. »

Selon Forrester, « les organisations de toutes tailles, mais surtout celles dont les équipes internationales gèrent un grand nombre de sites Web, bénéficieront de l'orientation plus large sur le contenu qu'offre Siteimprove. »

L'Accès à une copie gratuite du rapport « The Forrester Wave™ : Digital Accessibility Platforms, Q4 2025 » est disponible ici .

À propos de Siteimprove

Fondée en 2003, Siteimprove transforme l'accès au monde numérique grâce à la plateforme Siteimprove.ai d'intelligence agentive du contenu, unifiant l'accessibilité, l'analyse, le SEO/AEO et la stratégie de contenu. Les clients de Global 2000 dans tous les secteurs, y compris l'industrie, les administrations, l'enseignement supérieur, les services financiers et les soins de santé, font confiance à Siteimprove.ai pour fournir un contenu performant et conforme. Siteimprove est détenu majoritairement par Nordic Capital et opère depuis Copenhague, Bellevue, Minneapolis et Londres. Pour en savoir plus : www.siteimprove.com

Contact : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588192/siteimprove_New.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2799919/Siteimprove_Graph.jpg